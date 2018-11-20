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16:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Ничья? Это не в духе киевлян». Ветеран «Динамо» рассказал о настрое на матч с «Астаной» в Лиге Европы

Известный советский футболист, семикратный чемпион СССР, обладатель Кубка кубков УЕФА, лучший футболист СССР 1969 года и президент Ассоциации ветеранов футбола Украины Владимир Мунтян в интервью Vesti.kz поделился мнением о предстоящем повторном противостоянии «Астаны» и киевского «Динамо» в Лиге Европы.

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Первый матч команд Украины и Казахстана прошел в Киеве и завершился вничью — 2:2. Второй поединок намечен на 29 ноября.

— Владимир Федорович, вы присутствовали на матче Лиги Европы УЕФА «Динамо» — «Астана», прошедшем на стадионе «Олимпийский» в сентябре. Как Вам игра? Счет 2:2 отразил соотношение сил на поле?
— Это был очень интересный матч. Я ждал эту игру и очень хотел посмотреть, как изменился казахстанский футбол с тех времен, когда я сам играл против ваших команд. Что я увидел? Равный матч. Несмотря на то, что Киев пропустил на последних секундах, считаю, что именно ничейный счет справедлив, и он отразил соотношение сил на поле.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 29.11.2018, 18:50
Астана
-Динамо К-

— Какова была реакция киевлян и украинских любителей футбола после того матча?
— На главного тренера нашего клуба специалиста из Беларуси Александра Хацкевича обрушился поток критики в СМИ. Еще бы! Мы выглядели фаворитами и надеялись легко одолеть «Астану»! Болельщики негодовали и требовали смены наставника. Но Хацкевич молодцом держался и выдержал давление. Чуть позже игра киевлян стабилизировалась.

И в чемпионате страны и матчах Лиги Европы клуб одержал ряд важных побед. В частности, две яркие победы над сильным французским «Ренном» успокоили общественность. Вот видите, критика сработала, и Хацкевич наладил игру команды (смеется).

— Как Вам «Астана»? Кого бы отметили в составе казахстанской команды?
— Прежде всего, я отметил характер вашей команды. До последней минуты матча искали счастье у чужих ворот, бились и забили в самом конце встречи, сравняв счет. Молодцы! Я на своем веку видел много команд, а ваши не оробели перед Киевом.

Отмечу хорошую тактическую подготовку «Астаны». Ваша команда действовала очень компактно, игроки перекрывали зоны и давали разбежаться киевлянам. «Астана» отлично переходила от обороны в атаку, умело перестраивалась — видна тренерская рука. Не могу назвать фамилий игроков, но состав подобран достойно — во всяком случае, никто из футболистов из игры не выпал.

— Что нам ждать от матча 29 ноября в Астане? Как сыграют команды тактически и будут ли киевляне играть на ничью, которых устроит вашу команду? Матч «Астана» — «Динамо» вызывает огромный интерес в Казахстане!
— Ничья? Нет, это не в духе киевлян. «Динамо» приедет играть на победу. Дух победителей у киевлян в крови. Нам нужен триумф и первое место в группе! Это не только поднимет нам самооценку — мы получим более слабую команду в 1/16 финала, что, согласитесь, немаловажно. «Динамо» сегодня — молодая, но злая, дерзкая и амбициозная команда. Не так давно произошли серьезные изменения в составе нашей команды и требовалось время, чтобы наиграть этих молодых и талантливых игроков.

«Динамо» будет атаковать с первых минут матча и будет стараться навязать сопернику свою игру. Понимаю зрителей «Астана Арены» — их ожидания увидеть шоу, яркий и искрометный футбол, понятны. Уверен, что именно такой футбол — честный и бескомпромиссный нас и ждет. «Астана» также постарается продемонстрировать свои лучшие качества. Так что, нас ждет шикарный футбольный матч! Приглашаю всех любителей футбола Казахстана на матч. Вывеска «Астана» — «Динамо» прекрасна!

Отметим, что «Астана» с восемью очками лидирует в группе К, опережая «Динамо» по дополнительным показателям. На третьей строчке с тремя баллами расположился «Ренн», а чешский «Яблонец» с двумя очками замыкает таблицу.

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