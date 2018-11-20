The Times: Видеоповторы в Лиге чемпионов могут ввести с 1/8 финала этого сезона
Система видеопомощи арбитрам (VAR) может быть внедрена в Лиге чемпионов уже в этом сезоне, начиная со стадии 1/8 финала, сообщает The Times.
Система видеопомощи арбитрам (VAR) может быть внедрена в Лиге чемпионов уже в этом сезоне, начиная со стадии 1/8 финала, сообщает The Times.
По данным источника, 3 декабря состоится заседание оргкомитета УЕФА, на котором будет принято решение о внедрении VAR в Лиге чемпионов с февраля, когда состоятся матчи 1/8 финала. Кроме того, VAR будет использоваться в матчах
В Лиге Европы видеооповторы, скорее всего, будут введены только со следующего сезона. Но, возможно, УЕФА решит использовать их в финальном матче.
Напомним, что VAR использовалась в матчах чемпионата-2018, который прошёл в России. Также видеоповторы внедрены в чемпионатах Испании, Германии и Италии.