The Times: Видеоповторы в Лиге чемпионов могут ввести с 1/8 финала этого сезона

По данным источника, 3 декабря состоится заседание оргкомитета УЕФА, на котором будет принято решение о внедрении VAR в Лиге чемпионов с февраля, когда состоятся матчи 1/8 финала. Кроме того, VAR будет использоваться в матчах плей-офф Лиги наций УЕФА, который состоится в Португалии с 5 по 9 июня.