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16:59 (мск), источник: Sports.kz

Обладатель «Золотого мяча» сделал прогноз на матч «Астана» — «Динамо» Киев

Андрей Шевченко — лучший бомбардир в истории Украины, обладатель «Золотого мяча» 2004 года, дважды лучший бомбардир Лиги Чемпионов. Сейчас же Андрей Николаевич возглавляет национальную сборную Украины. Исходя из своей новой должности, ему интересны выступления украинских клубов в еврокубках. И естественно, Шевченко будет смотреть матч «Астана» — «Динамо», который пройдет 29 ноября в столице Казахстана. Пресс-служба астанчан попросила главного тренера сборной Украины поделиться своим мнением о предстоящем матче.

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Источник: РИА "Новости"

— Этот матч, возможно, определит победителя группы, так что простым он быть не может. Вероятно, владеть мячом больше будут игроки «Астаны», но игровое преимущество будет зависеть от того, какая из команд грамотно распорядится теми моментами, которые будет иметь во время матча.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 29.11.2018, 18:50
Астана
-Динамо К-

— Вы наверняка смотрели матч «Динамо» — «Астана» в Киеве (2−2). Какое впечатление оставила та игра?— Киевская игра была матчем равных соперников. Игроки «Динамо» владели инициативой, вели в счёте, но гости проявили важные качества, в первую очередь умение собраться в критической ситуации. Думаю, из этой игры соперники сделали правильные выводы, что и показали дальнейшие поединки.

— В сборной при Вас дебютировал целый ряд молодых игроков «Динамо». В чем их преимущество?

— Большинство наших дебютантов как раз из «Динамо». В клубе сейчас целая плеяда молодых футболистов, они достаточно талантливы и демонстрируют стабильность, а это как раз то, что нужно нам в национальной команде. Будущее всегда за молодежью, так что эти ребята, которые пришли к нам из молодежной сборной, через пару лет должны стать основой сборной Украины.

— В 2009 году Вы участвовали в открытии стадиона «Астана Арена». Какие воспоминания оставила Астана и сам стадион?

— У меня прекрасные воспоминания о Казахстане, с большим уважением отношусь к вашей стране, к вашей культуре. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в Казахстан. Желаю вашей стране и вашему футболу прогресса и процветания.

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