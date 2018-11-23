Хавбек клуба Ла Лиги поддержал «Астану» перед матчем Лиги Европы с «Динамо»

«Привет, Астана. Я Неманья Максимович — полузащитник сборной Сербии и футбольного клуба «Хетафе». Очень рад, что «Астана» завоевала пятый титул подряд. Я знаю, что 29 ноября предстоит матч против «Динамо» (Киев) и этот матч решит судьбу путевки в плей-офф Лиги Европы. Я желаю «Астане» победу в этом матче и всегда с уважением вспоминаю свой приход в «Астану». «Астана» дала мне очень много. Можно сказать, путевку в большой футбол. Это был очень классный год. Я всегда вспоминаю «Астану», столицу Казахстана. И «Астана» навсегда останется в моем сердце. Алға, Казахстан, — сказал Максимович.