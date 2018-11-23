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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Хавбек клуба Ла Лиги поддержал «Астану» перед матчем Лиги Европы с «Динамо»

Бывший хавбек «Астаны» серб Неманья Максимович записал видеообращение с поддержкой в адрес казахстанского клуба, которому предстоит решающий матч Лиги Европы против киевского «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Максимович, выступающий теперь за испанский «Хетафе», также отметил, что именно «Астана» дала ему дорогу в большой футбол.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 29.11.2018, 18:50
Астана
-Динамо К-

«Привет, Астана. Я Неманья Максимович — полузащитник сборной Сербии и футбольного клуба «Хетафе». Очень рад, что «Астана» завоевала пятый титул подряд. Я знаю, что 29 ноября предстоит матч против «Динамо» (Киев) и этот матч решит судьбу путевки в плей-офф Лиги Европы. Я желаю «Астане» победу в этом матче и всегда с уважением вспоминаю свой приход в «Астану». «Астана» дала мне очень много. Можно сказать, путевку в большой футбол. Это был очень классный год. Я всегда вспоминаю «Астану», столицу Казахстана. И «Астана» навсегда останется в моем сердце. Алға, Казахстан, — сказал Максимович.

Напомним, «Астана» примет «Динамо» в столице Казахстана 29-го ноября.

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