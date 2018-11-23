УЕФА оштрафовал ЦСКА на €50 тыс. по итогам двух матчей Лиги чемпионов с «Ромой»

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Встреча третьего тура группового этапа в Риме прошла 23 октября и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Матч четвертого тура состоялся в Москве 7 ноября и вновь завершился победой итальянской команды — 2:1. Болельщикам армейцев вменялось в вину блокирование проходов, бросание объектов на поле и использование пиротехники. По итогам гостевого матча российский клуб был оштрафован на €44 тыс.,по итогам домашнего — еще на €6 тыс.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 27.11.2018, 20:55 ЦСКА - Виктория Пл -

Также УЕФА условно наказал российский клуб частичным закрытием трибун в домашнем матче любого соревнования под эгидой организации. Срок наказания составляет один год. Болельщики «Ромы» после встречи в Риме также были обвинены в блокировании проходов, бросании объектов на поле и использовании пиротехники. Итальянский клуб выплатит штраф в размере €17 тыс.