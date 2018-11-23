СМИ: Допинг-проба Рамоса после финала ЛЧ-2016/17 дала положительный результат

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Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2016/17 между «Реалом» и итальянским «Ювентусом» прошел 3 июня 2017 года в Кардиффе и завершился победой испанцев со счетом 4:1.

По данным источника, в допинг-пробе, взятой у защитника после игры, были обнаружены следы запрещенного вещества дексаметазона. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) связались с игроком после инцидента, после чего он предоставил объяснение со ссылкой на рапорт врача клуба.

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Действующий кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) допускает применение дексаметазона до спортивных мероприятий при условии, что ответственный за подготовку спортсмена медицинский штаб предварительно предоставит информацию о применении препарата. Если врач пренебрег этим и следы дексаметазона найдены в крови спортсмена, это может считаться случаем применения допинга. Следующим обязательным шагом в таком случае является инициирование допингового расследования. В медицинском отчете Рамоса, сделанном в течение недели перед матчем с «Ювентусом», упоминание вещества отсутствовало.

Как сообщает источник, УЕФА закрыл дело в отношении игрока, допустив, что Рамос и врач «Реала» могли совершить «административную ошибку» при заполнении документов.