СМИ: Допинг-проба Рамоса после финала ЛЧ-2016/17 дала положительный результат
ТАСС, 23 ноября.
ТАСС, 23 ноября.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2016/17 между «Реалом» и итальянским «Ювентусом» прошел 3 июня 2017 года в Кардиффе и завершился победой испанцев со счетом 4:1.
По данным источника, в
Действующий кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) допускает применение дексаметазона до спортивных мероприятий при условии, что ответственный за подготовку спортсмена медицинский штаб предварительно предоставит информацию о применении препарата. Если врач пренебрег этим и следы дексаметазона найдены в крови спортсмена, это может считаться случаем применения допинга. Следующим обязательным шагом в таком случае является инициирование допингового расследования. В медицинском отчете Рамоса, сделанном в течение недели перед матчем с «Ювентусом», упоминание вещества отсутствовало.
Как сообщает источник, УЕФА закрыл дело в отношении игрока, допустив, что Рамос и врач «Реала» могли совершить «административную ошибку» при заполнении документов.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В составе испанского клуба защитник четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов, трижды побеждал в розыгрышах Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, а также дважды становился победителем Кубка Испании. В составе национальной сборной испанец является чемпионом мира 2010 года и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).