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21:21 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Допинг-проба Рамоса после финала ЛЧ-2016/17 дала положительный результат

ТАСС, 23 ноября. Допинг-проба защитника испанского «Реала» Серхио Рамоса, взятая после финала Лиги чемпионов по футболу сезона-2016/17, дала положительный результат. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на портал Football Leaks.

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Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2016/17 между «Реалом» и итальянским «Ювентусом» прошел 3 июня 2017 года в Кардиффе и завершился победой испанцев со счетом 4:1.

По данным источника, в допинг-пробе, взятой у защитника после игры, были обнаружены следы запрещенного вещества дексаметазона. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) связались с игроком после инцидента, после чего он предоставил объяснение со ссылкой на рапорт врача клуба.

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-Реал-

Действующий кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) допускает применение дексаметазона до спортивных мероприятий при условии, что ответственный за подготовку спортсмена медицинский штаб предварительно предоставит информацию о применении препарата. Если врач пренебрег этим и следы дексаметазона найдены в крови спортсмена, это может считаться случаем применения допинга. Следующим обязательным шагом в таком случае является инициирование допингового расследования. В медицинском отчете Рамоса, сделанном в течение недели перед матчем с «Ювентусом», упоминание вещества отсутствовало.

Как сообщает источник, УЕФА закрыл дело в отношении игрока, допустив, что Рамос и врач «Реала» могли совершить «административную ошибку» при заполнении документов.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В составе испанского клуба защитник четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов, трижды побеждал в розыгрышах Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, а также дважды становился победителем Кубка Испании. В составе национальной сборной испанец является чемпионом мира 2010 года и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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