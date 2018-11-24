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12:36 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА опроверг информацию о положительной допинг-пробе Рамоса

УЕФА опроверг информацию издания Spiegel, опубликованную со ссылкой на документы Football Leaks, согласно которой защитник «Реала» Серхио Рамос был пойман на употреблении запрещённого препарата в 2017 году, а испанский клуб нарушил антидопинговые правила.

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«Вся работа допинг-контроля УЕФА проводится в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. УЕФА сообщает в ВАДА и ФИФА обо всех случаях нарушения правил, установленных кодексом ВАДА и предоставляет всю подробную информацию, отчёты экспертов и доказательства, полученные в ходе рассмотрения таких дел. ВАДА и ФИФА имею право обжаловать любое решение, принятое УЕФА по вопросам допинг-контроля в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако, ни одного обращения по этому делу ни от ФИФА, ни от ВАДА в CAS не поступало. В ВАДА официально подтвердили, что УЕФА выполнил всё надлежащим образом в соответствии с кодексом», — приводит текст заявления УЕФА The Telegraph.

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