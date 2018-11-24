Определился четвертый представитель Казахстана в еврокубках
Стал известен третий представитель Казахстана в Лиге Европы следующего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стал известен третий представитель Казахстана в Лиге Европы следующего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он определился по итогам матч за Кубок Казахстана, в котором встречались «Кайрат» и «Атырау». Финальный матч завершился минимальной победой алматинского клуба (1:0), который выиграл трофей второй год подряд.
Таким образом, третью путевку в Лигу Европы от Казахстана получил шымкентский «Ордабасы», занявший четвертое место в казахстанской
Также Казахстан в Лиге Европы представят «Кайрат» и костанайский «Тобол», а в Лиге чемпионов выступит «Астана», которая в пятый раз подряд стала чемпионом страны.