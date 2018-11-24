Определился четвертый представитель Казахстана в еврокубках

Он определился по итогам матч за Кубок Казахстана, в котором встречались «Кайрат» и «Атырау». Финальный матч завершился минимальной победой алматинского клуба (1:0), который выиграл трофей второй год подряд.

Таким образом, третью путевку в Лигу Европы от Казахстана получил шымкентский «Ордабасы», занявший четвертое место в казахстанской премьер-лиге по итогам сезона-2018.