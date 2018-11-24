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14:08 (мск), источник: Vesti.kz

Определился четвертый представитель Казахстана в еврокубках

Стал известен третий представитель Казахстана в Лиге Европы следующего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Он определился по итогам матч за Кубок Казахстана, в котором встречались «Кайрат» и «Атырау». Финальный матч завершился минимальной победой алматинского клуба (1:0), который выиграл трофей второй год подряд.

Таким образом, третью путевку в Лигу Европы от Казахстана получил шымкентский «Ордабасы», занявший четвертое место в казахстанской премьер-лиге по итогам сезона-2018.

Также Казахстан в Лиге Европы представят «Кайрат» и костанайский «Тобол», а в Лиге чемпионов выступит «Астана», которая в пятый раз подряд стала чемпионом страны.

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Определился четвертый представитель Казахстана в еврокубках
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