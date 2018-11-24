Допинг в финале: как попался капитан «Реала»

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Мадридский «Реал» только начинает выбираться из осеннего кризиса с серией из пяти матчей без побед (где четыре закончились поражениями) и прощания с главным тренером Хуленом Лопетеги.

Одержав четыре виктории подряд после прихода нового наставника Сантьяго Солари, «сливочные» поверили в себя, и теперь шестое в Примере уже не так их пугает, — кажется, что все поправимо.

Однако, как назло, именно в этот момент в прессе появилась информация, подрывающая репутацию «королевского клуба».

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 Ювентус 1 Реал 4

Немецкая газета Spiegel опубликовала данные расследования Football Leaks, согласно которым капитан «Реала» Серхио Рамос находился под допингом во время финала Лиги чемпионов 2017 года — тогда мадридцы встречались с туринским «Ювентусом» и одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Вскоре после празднования триумфа защитника вызвали на допинг-тест, который продолжался около двух часов, и обнаружили у него в крови дексаметазон — лекарственное средство, которое обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием и признается Всемирным антидопинговым агентством (WADA) запрещенным стимулятором, хотя его и можно принимать по медицинским показаниям.

Спустя месяц после этого эпизода глава антидопинговой лаборатории, изучавшей анализы Рамоса, направил доклад о произошедшем в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

От Рамоса потребовали оперативных объяснений. Тот совместно с клубным врачом составил ответ, в котором пояснил, что ему действительно ввели дексаметазон в плечо и в колено, поскольку он испытывал серьезные боли.

Стоит отметить, что это вещество разрешается к употреблению в том случае, если врач предупредит УЕФА об этом непосредственно во время сдачи анализов, а футболисту оно действительно необходимо. Однако никаких оповещений не было.

В отчете клубного медика «Реала», приложенного к допинг-тесту, говорилось лишь о растворе целестона — тоже запрещенном в обычных обстоятельствах веществе, которое помогает избавиться от боли.

Оказалось, что врач просто перепутал названия схожих по своему влиянию препаратов и указал вместо дексаметазона целестон. Он объяснил такую оплошность тем, что находился «в эйфории от знаменательной победы», а во время допинг-теста в раздевалку заходил с поздравлениями сам бывший король Испании Хуан Карлос.

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УЕФА пошел навстречу команде, которая тогда первой в истории выиграла трофей Лиги чемпионов дважды подряд, и закрыл дело.

Однако это не единственный случай, когда Рамос ставил в тупик антидопинговое законодательство. В апреле 2018 года, по завершении матча Примеры против «Малаги» (2:1), футболист вместо допинг-контроля отправился в душ, хотя перед сдачей анализов спортсменам нельзя никуда отлучаться — мыться и ходить в туалет в том числе.

Испанское антидопинговое агентство зафиксировало это нарушение и спустя довольно долгий срок, но все-таки потребовало объяснений.

Что ответил клуб, неизвестно, однако дело тоже вскоре закрыли, так как в действиях футболиста не было обнаружено ничего предосудительного.

Как только эти сведения появились в прессе, пресс-служба «Реала» опубликовала официальный ответ клуба на обвинения.

«В связи с информацией, опубликованной Der Spiegel в отношении нашего капитана Рамоса, клуб заявляет следующее:

1. Рамос никогда не нарушал нормы антидопингового контроля

2. УЕФА запросил у нас точную информацию и немедленно закрыл дело, как обычно происходит в таких случаях, после перепроверки в исполнении экспертов WADA и самого УЕФА

3. Что касается остального содержания публикации, клуб не высказывает свою точку зрения из-за очевидной бессодержательности написанного".

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На защиту Рамоса и «королевского клуба» встал даже сам Союз европейских футбольных ассоциаций.

«УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации про положительный результат на допинг. Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства, — цитирует заявление организации ТАСС. — УЕФА информирует WADA и ФИФА обо всех случаях, как этого требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел».

Сотрудник Испанского агентства по защите здоровья в спорте Сигор Мольтаво в интервью газете Marca дал подробные пояснения по ситуации с Рамосом.

Дексаметазон — это одно из самых используемых веществ в футболе, с ним не будет никаких проблем в плане антидопингового законодательства. Этот препарат не оказывает никакого дополнительного эффекта, если вводить его в суставы, как и было сделано в случае Рамоса. Сигор Мольтаво Сотрудник Испанского агентства по защите здоровья в спорте

«Дексаметазон — это одно из самых используемых веществ в футболе, с ним не будет никаких проблем в плане антидопингового законодательства. Этот препарат не оказывает никакого дополнительного эффекта, если вводить его в суставы, как и было сделано в случае Рамоса. Что касается запрещенного похода в душ, то это вина не самого футболиста, а того, кто должен был за ним присматривать. Обязанностью этого сотрудника является не допустить, чтобы спортсмен зашел в душ невовремя», — пояснил специалист.