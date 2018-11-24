ЦСКА призвал болельщиков не нарушать дисциплинарный регламент в матче ЛЧ с «Викторией»

Источник: РИА "Новости"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать московский ЦСКА по итогам двух матчей группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». Встреча третьего тура группового этапа в Риме прошла 23 октября и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, матч четвертого тура состоялся в Москве 7 ноября и вновь завершился победой итальянской команды — 2:1.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 27.11.2018, 20:55 ЦСКА - Виктория Пл -

Болельщикам армейцев вменялось в вину блокирование проходов, бросание объектов на поле и использование пиротехники, по итогам гостевого матча российский клуб был оштрафован на €44 тыс., по итогам домашнего — еще на €6 тыс. ЦСКА также был назначен годовой испытательный срок, в случае повторных нарушений УЕФА может принять решение о полном закрытии трибун и других санкциях.

«После четырех матчей наша команда по-прежнему сохраняет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник нам предстоит важнейший матч с пльзеньской “Викторией”, который пройдет в “Лужниках”. Мы призываем вас прийти на стадион и поддержать нашу команду! Давайте покажем всем, что 12-й игрок ЦСКА умеет болеть ярко и эмоционально, не нарушая дисциплинарного регламента», — говорится в официальном заявлении клуба.