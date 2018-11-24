ЦСКА призвал болельщиков не нарушать дисциплинарный регламент в матче ЛЧ с «Викторией»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать московский ЦСКА по итогам двух матчей группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». Встреча третьего тура группового этапа в Риме прошла 23 октября и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, матч четвертого тура состоялся в Москве 7 ноября и вновь завершился победой итальянской команды — 2:1.
Болельщикам армейцев вменялось в вину блокирование проходов, бросание объектов на поле и использование пиротехники, по итогам гостевого матча российский клуб был оштрафован на €44 тыс., по итогам домашнего — еще на €6 тыс. ЦСКА также был назначен годовой испытательный срок, в случае повторных нарушений УЕФА может принять решение о полном закрытии трибун и других санкциях.
«После четырех матчей наша команда по-прежнему сохраняет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник нам предстоит важнейший матч с пльзеньской “Викторией”, который пройдет в “Лужниках”. Мы призываем вас прийти на стадион и поддержать нашу команду! Давайте покажем всем, что 12-й игрок ЦСКА умеет болеть ярко и эмоционально, не нарушая дисциплинарного регламента», — говорится в официальном заявлении клуба.
В турнирной таблице группы G ЦСКА занимает третье место, набрав четыре очка. «Рома» занимает второе место с девятью очками, уступая по дополнительным показателям испанскому «Реалу». В следующем матче турнира 27 ноября армейцы на своем поле сыграют с чешской «Викторией», «Рома» в тот же день примет на своем поле «Реал».