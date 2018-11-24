Жерар Гоу прокомментировал возможность возвращения в «Кайрат»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тамбов2
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Сочи1
Балтика0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе0
Рома0
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Оренбург0
Уфа0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Мордовия1
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир1
Луч1
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Рубин
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново3
Краснодар-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К2
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты0
Десна2
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар3
Реал0
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Леванте
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород2
Томь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Химки1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо1
Енисей2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Шинник3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Факел0
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ним
Футбол. Зарубежный
22:30
Интер
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Барселона
Все события
Фоторепортажи
1315 лет победе России над Уэльсом
22Гол Смолова не помог «Локо» в матче с «Уралом»
16:04 (мск), источник: Vesti.kz

Жерар Гоу прокомментировал возможность возвращения в «Кайрат»

Бывший форвард «Кайрата» 29-летний ивуариец Жерар Гоу рассказал, когда может вернуться в алматинский клуб, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Нападающий присутствовал на финале Кубка Казахстана между алматинским клубом и «Атырау», передает корреспондент Vesti.kz.

— Я рад, что «Кайрат» выиграл сегодня, — поделился Гоу.

Читайте также
Новый главный тренер «Кайрата» был замечен на финале Кубка Казахстана с «Атырау»

— А есть ли возможность вашего возвращения в «Кайрат»?
— Нет, ведь у меня действующий контракт в Китае. После его завершения я могу вернуться.

Помимо прочего игрок рассказал, что у него родилась дочь: «С ней все хорошо».

Ивуариец покинул «Кайрат» после окончания прошлого сезона в связи с истечением контракта. Алматинский клуб отказался от его услуг из-за его требований по зарплате.

За «Кайрат» Гоу выступал с июня 2014 года по ноябрь 2017 года. В 102 матчах КПЛ он забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Ивуариец по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ, серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Сейчас как никогда считаю себя лучшим". Альварес рассказал о мечте после победы над Головкиным
Допинг в финале: как попался капитан «Реала»
Российский боец Павлович проиграл Овериму на турнире в Пекине
«Енисей» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ
УЕФА опроверг информацию о положительной допинг-пробе Рамоса
Пике намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир
Прогноз букмекеров: «Тоттенхэм» и «Челси» порадуют голами
ЦСКА принимает СКА в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь