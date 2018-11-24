Жерар Гоу прокомментировал возможность возвращения в «Кайрат»
Бывший форвард «Кайрата» 29-летний ивуариец Жерар Гоу рассказал, когда может вернуться в алматинский клуб, передает корреспондент Vesti.kz.
Бывший форвард «Кайрата» 29-летний ивуариец Жерар Гоу рассказал, когда может вернуться в алматинский клуб, передает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий присутствовал на финале Кубка Казахстана между алматинским клубом и «Атырау», передает корреспондент Vesti.kz.
— Я рад, что «Кайрат» выиграл сегодня, — поделился Гоу.
— А есть ли возможность вашего возвращения в «Кайрат»?
— Нет, ведь у меня действующий контракт в Китае. После его завершения я могу вернуться.
Помимо прочего игрок рассказал, что у него родилась дочь: «С ней все хорошо».
Ивуариец покинул «Кайрат» после окончания прошлого сезона в связи с истечением контракта. Алматинский клуб отказался от его услуг
За «Кайрат» Гоу выступал с июня 2014 года по ноябрь 2017 года. В 102 матчах КПЛ он забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Ивуариец по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ, серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.