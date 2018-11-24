Жерар Гоу прокомментировал возможность возвращения в «Кайрат»

Нападающий присутствовал на финале Кубка Казахстана между алматинским клубом и «Атырау», передает корреспондент Vesti.kz.

— Я рад, что «Кайрат» выиграл сегодня, — поделился Гоу.

— А есть ли возможность вашего возвращения в «Кайрат»?

— Нет, ведь у меня действующий контракт в Китае. После его завершения я могу вернуться.

Помимо прочего игрок рассказал, что у него родилась дочь: «С ней все хорошо».

Ивуариец покинул «Кайрат» после окончания прошлого сезона в связи с истечением контракта. Алматинский клуб отказался от его услуг из-за его требований по зарплате.