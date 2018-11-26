ЦСКА за пять лет заработал более 94 млн евро призовых от участия в еврокубках

«Армейцы» заработали более 94 млн евро призовых. На втором месте находится «Зенит», который суммарно получил 88 млн евро.



Совокупные доходы остальных клубов от выплат призовых УЕФА за последние пять лет составили 102 млн евро.



Данная информация опубликовала в Комплексном исследовании экономики российского футбола. Авторы уточняют, что для расчёта призовых клубов РПЛ от участия в соревнованиях УЕФА было сделано предположение, что клубы признают выручку от «рыночного пула» призовых, а также выручку от участия в групповом этапе турнира после его окончания в первой половине сезона, а выручку от стадии плей-офф — во второй половине сезона.