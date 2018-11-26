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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА за пять лет заработал более 94 млн евро призовых от участия в еврокубках

ЦСКА — лидер среди всех клубов России по количеству денег, заработанных от участия в еврокубках за последние пять лет.

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Источник: РИА "Новости"

«Армейцы» заработали более 94 млн евро призовых. На втором месте находится «Зенит», который суммарно получил 88 млн евро.

Совокупные доходы остальных клубов от выплат призовых УЕФА за последние пять лет составили 102 млн евро.

Данная информация опубликовала в Комплексном исследовании экономики российского футбола. Авторы уточняют, что для расчёта призовых клубов РПЛ от участия в соревнованиях УЕФА было сделано предположение, что клубы признают выручку от «рыночного пула» призовых, а также выручку от участия в групповом этапе турнира после его окончания в первой половине сезона, а выручку от стадии плей-офф — во второй половине сезона.

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