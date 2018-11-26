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14:23 (мск), источник: ТАСС

Словенский арбитр Винчич обслужит матч Лиги Европы «Зенит» — «Копенгаген»

ТАСС, 26 ноября. Словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы по футболу между российским «Зенитом» и датским «Копенгагеном». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча пройдет 29 ноября на стадионе «Санкт-Петербург».

Ассистентами 39-летнего Винчича станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, четвертый рефери — Грега Кордеж. Дополнительными ассистентами главного судьи назначены Раде Обренович и Роберто Понис.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав восемь очков в четырех матчах. «Копенгаген» находится на третьем месте, набрав 5 очков в четырех встречах.

В заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» на выезде сыграет с пражской «Славией» 13 декабря, «Копенгаген» в этот же день дома встретится с «Бордо».

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