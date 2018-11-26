Словенский арбитр Винчич обслужит матч Лиги Европы «Зенит» — «Копенгаген»

Встреча пройдет 29 ноября на стадионе «Санкт-Петербург».

Ассистентами 39-летнего Винчича станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, четвертый рефери — Грега Кордеж. Дополнительными ассистентами главного судьи назначены Раде Обренович и Роберто Понис.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав восемь очков в четырех матчах. «Копенгаген» находится на третьем месте, набрав 5 очков в четырех встречах.