Виктор Гончаренко: Бекао и Сигурдссон готовы к игре с «Викторией», а вот Дзагоев не поможет ЦСКА
Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Виктория» главный тренер армейцев Виктор Гончаренко и полузащитник Иван Обляков на
Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Виктория» главный тренер армейцев Виктор Гончаренко и полузащитник Иван Обляков на
— В каком состоянии находятся Бекао и Сигурдссон и смогут ли они сыграть? — вопрос Гончаренко.
— Да, они оба готовы к завтрашнему матчу.
— Каково состояние Дзагоева и сможет ли он выйти на поле против «Виктории»?
— К сожалению, нет. Он тренируется индивидуально. И даже если бы здоровье в
— ЦСКА второй год подряд может себе гарантировать евровесну в случае завтрашней победы, хотя после жеребьевки этого вряд ли
— Это и к чемпионату относится. Если в августе посмотреть на наш состав, сложно было прогнозировать хорошие игры и очки и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Мы к этому спокойно относились, ребята работали. Любой турнир в Лиге чемпионов или Лиге Европы позволяет хорошо вкатиться в чемпионат.
— Сегодня пока мало сказано о сопернике. Первая игра с «Викторией» была сложная, пришлось отыгрываться. Что поменялось в стане соперника, которого наверняка хорошо изучали, и какой игры ждете от чехов: строго оборонительной или с остро атакующими взаимными шансами?
— Если вы не задаете вопросы про «Викторию», это не значит, что мы с высока смотрим нее. Если в любом матче Лиги чемпионов ты не сыграешь на максимуме своих возможностей, и неправильно выстроишь игру — это чревато с любым соперником. Не ждем завтра легкой прогулки. Что касается вопроса изменилась ли «Виктория» или нет, мне команда хорошо известна еще со времен БАТЭ. Их тренер Павел Врба также работал в «Анжи». Мы видим как они атакуют, как обороняются, как разыгрывают стандартные положения, нам надо это использовать для себя. А что касается изменение, тот нападающий Крменчик, кто забил нам два мяча в первой игре, не сможет им помочь. Он травмирован. Но у них есть и другие форварды такого же плана. Поэтому структурна игра будет такая же. Ждем игру, которая была в первом матче.
— Тренеры обычно жалуются, что после паузы трудно вернутся в игровой ритм. Судя по матчу в Грозном, вам это удалось безболезненно. Были
— Это не жалость. Даже если вы, уйдете в отпуск, а потом вернетесь, будете втягиваться в работу. Но это просто констатация. Ты не знаешь, кто в каком состоянии команда подойдет к игре, потому что все приезжают в разном физическом состоянии.
— Если проводить небольшую параллель со сборной Россией, в Лиге наций многие обратили внимание, что у многих игроков есть определенные мышечные проблемы, напряженность, потому что близится зима. В ЦСКА
— Я бы даже сказал, что мы стали лучше к ноябрю, потому что мы лучше друг друга узнали. Знаем возможности каждого игрока. А что касается мышечных травм, может сказывается чемпионат мира. Это большое событие. Потом игроки без паузы вернулись в клуб, и к зиме начинает
— Сужает ли дисквалификация Магнуссона выбор вариантов игры в четыре или пять защитников?
— Не могу назвать нашу схему в пять защитников. Любая схема зависит от того, как ты ее используешь. Если говорить о пяти защитников, в нашем случае эта схема плавающая, потому что одного игрока обороны можно ориентировать на атаку, как в случае с Марио Фернандесом. Я не могу сказать, что мы выходим играть в пять защитников. Но в любом случае надо и атаковать, и обороняться.
— Будет ли Марио Фернандес завтра играть в шлеме?
— Ему не только шлем, но и маску надо надеть. В Грозном он пытался совершить такой же подкат под Агаларова, и у нас замирало сердце. Зная его, ему лучше играть в шлеме и маске.
— Как долго он в маске будет играть?
— Всю карьеру. По крайней мере, он будет играть в ней до конца осенней части сезона.
— Он шесть лет, что Марио провел в ЦСКА, он уже семь раз получал различные травмы головы. Как ему этого избежать? Может, меньше идти в стык?
— Он такой парень, сотрясения мозга — это всегда серьезно. Мы говорим об этом. У него также был перелом носа. В дальнейшем это может сказать на здоровье, чего нам бы не хотелось. Мы ему подсказываем это. Но Марио это забывает, когда находится в игре и не боится этого. Он не думает о своем здоровье.
— Два игрока ЦСКА номинированы на премию первая пятерка: Ахметов и Обляков. Для вас, как для тренера, это личная победа?
— Оба они достойны. У них разные игровые характеристики. Возможности Вани мне хорошо известны, он планомерно прибавляет, становится с каждой игрой более зрелым футболистом. А вот Ильзат является открытием, и для меня в том числе. Да, мы надеялись, что он придет и поможет, смотрели на него, как на атакующего игрока, а он еще помогает защите. Поэтому вы выбирайте, а я принимаю любое ваше решение.
— Как состояние руки после перелома? Не мешала ли она во время матча с «Ахматом»? — вопрос Облякову.
— Да нет. Рука в порядке. Восстанавливается, начинает работать лучше и лучше. С «Ахматом» не мешала играть.
— Предположили, что лангетка может помогать при подаче навесов
— Да чем она поможет? Нет, она не мешает и не помогает.
— Первый матч с «Пльзень» получился очень тяжелый. Чего ожидаете от завтрашней игры?
— Думаю, получится интересный матч игры. В Лиге чемпионов выступать всегда интересно. Это дополнительный опыт.
— Вас с Ахметовым номинировали на первую пятерку. Что чувствуете?
— Это хороший приз для молодого футболиста. Надеюсь,
— Какой настрой перед матчем? Первая встреча завершилась вничью. Есть ли желание изменить ситуация и переломить ее в свою пользу победой?
— Настрой всегда боевой. Есть большое желание победить. На Лигу чемпионов не надо настраиваться дополнительно. Надеюсь, удача будет на нашей стороне, и мы выиграем.
— ЦСКА провел два домашних матча Лиги чемпионов в «Лужниках» против «Реала» и «Ромы». Это были
— Мы уже привыкли к этой арене. Нас поддерживает много болельщиков, они гонят команду вперед, хотят, чтобы мы выиграли. Думаю, завтра поддержка будет не менее хорошая и все удастся.