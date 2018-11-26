Виктор Гончаренко: Бекао и Сигурдссон готовы к игре с «Викторией», а вот Дзагоев не поможет ЦСКА

Источник: Советский спорт

— В каком состоянии находятся Бекао и Сигурдссон и смогут ли они сыграть? — вопрос Гончаренко.

— Да, они оба готовы к завтрашнему матчу.

— Каково состояние Дзагоева и сможет ли он выйти на поле против «Виктории»?

— К сожалению, нет. Он тренируется индивидуально. И даже если бы здоровье в какой-то мере позволило ему выйти на поле, он два месяца не тренировался с командой полноценно и завтра он ЦСКА не поможет.

— ЦСКА второй год подряд может себе гарантировать евровесну в случае завтрашней победы, хотя после жеребьевки этого вряд ли кто-то ожидал. Было ли проще работать, когда никто не ожидает сверх результатов?

— Это и к чемпионату относится. Если в августе посмотреть на наш состав, сложно было прогнозировать хорошие игры и очки и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Мы к этому спокойно относились, ребята работали. Любой турнир в Лиге чемпионов или Лиге Европы позволяет хорошо вкатиться в чемпионат.

— Сегодня пока мало сказано о сопернике. Первая игра с «Викторией» была сложная, пришлось отыгрываться. Что поменялось в стане соперника, которого наверняка хорошо изучали, и какой игры ждете от чехов: строго оборонительной или с остро атакующими взаимными шансами?

— Если вы не задаете вопросы про «Викторию», это не значит, что мы с высока смотрим нее. Если в любом матче Лиги чемпионов ты не сыграешь на максимуме своих возможностей, и неправильно выстроишь игру — это чревато с любым соперником. Не ждем завтра легкой прогулки. Что касается вопроса изменилась ли «Виктория» или нет, мне команда хорошо известна еще со времен БАТЭ. Их тренер Павел Врба также работал в «Анжи». Мы видим как они атакуют, как обороняются, как разыгрывают стандартные положения, нам надо это использовать для себя. А что касается изменение, тот нападающий Крменчик, кто забил нам два мяча в первой игре, не сможет им помочь. Он травмирован. Но у них есть и другие форварды такого же плана. Поэтому структурна игра будет такая же. Ждем игру, которая была в первом матче.

— Тренеры обычно жалуются, что после паузы трудно вернутся в игровой ритм. Судя по матчу в Грозном, вам это удалось безболезненно. Были все-таки какие-то проблемы или все прошло безболезненно?

— Это не жалость. Даже если вы, уйдете в отпуск, а потом вернетесь, будете втягиваться в работу. Но это просто констатация. Ты не знаешь, кто в каком состоянии команда подойдет к игре, потому что все приезжают в разном физическом состоянии. Кто-то получил игровую практику, кто-то нет. Поэтому здесь есть непредсказуемость. После того, как мы провели матч в Грозном, команда выравнивается. Сейчас мы знаем, кто в каком состоянии находится. Не могу сказать, что завтра нам будет проще, но ситуация будет более понятна.

— Если проводить небольшую параллель со сборной Россией, в Лиге наций многие обратили внимание, что у многих игроков есть определенные мышечные проблемы, напряженность, потому что близится зима. В ЦСКА что-то подобное есть?

— Я бы даже сказал, что мы стали лучше к ноябрю, потому что мы лучше друг друга узнали. Знаем возможности каждого игрока. А что касается мышечных травм, может сказывается чемпионат мира. Это большое событие. Потом игроки без паузы вернулись в клуб, и к зиме начинает что-то накапливаться. У своих футболистов я такое не вижу, тем более, что за исключением Акинфеева, никто у нас не принимал участия в этом событии.

— Сужает ли дисквалификация Магнуссона выбор вариантов игры в четыре или пять защитников?

— Не могу назвать нашу схему в пять защитников. Любая схема зависит от того, как ты ее используешь. Если говорить о пяти защитников, в нашем случае эта схема плавающая, потому что одного игрока обороны можно ориентировать на атаку, как в случае с Марио Фернандесом. Я не могу сказать, что мы выходим играть в пять защитников. Но в любом случае надо и атаковать, и обороняться.

— Будет ли Марио Фернандес завтра играть в шлеме?

— Ему не только шлем, но и маску надо надеть. В Грозном он пытался совершить такой же подкат под Агаларова, и у нас замирало сердце. Зная его, ему лучше играть в шлеме и маске.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bqh1E1FFDew/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bqh1E1FFDew/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bqh1E1FFDew/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? В Грозном закончился первый тайм матча #АхматЦСКА. Пока счёт не открыт — 0:0. . #мыЦСКА</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pfc_cska/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> PFC CSKA Moscow</a> (@pfc_cska) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-23T15:53:31+00:00">23 Ноя 2018 в 7:53 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как долго он в маске будет играть?

— Всю карьеру. По крайней мере, он будет играть в ней до конца осенней части сезона.

— Он шесть лет, что Марио провел в ЦСКА, он уже семь раз получал различные травмы головы. Как ему этого избежать? Может, меньше идти в стык?

— Он такой парень, сотрясения мозга — это всегда серьезно. Мы говорим об этом. У него также был перелом носа. В дальнейшем это может сказать на здоровье, чего нам бы не хотелось. Мы ему подсказываем это. Но Марио это забывает, когда находится в игре и не боится этого. Он не думает о своем здоровье.

— Два игрока ЦСКА номинированы на премию первая пятерка: Ахметов и Обляков. Для вас, как для тренера, это личная победа?

— Оба они достойны. У них разные игровые характеристики. Возможности Вани мне хорошо известны, он планомерно прибавляет, становится с каждой игрой более зрелым футболистом. А вот Ильзат является открытием, и для меня в том числе. Да, мы надеялись, что он придет и поможет, смотрели на него, как на атакующего игрока, а он еще помогает защите. Поэтому вы выбирайте, а я принимаю любое ваше решение.

«Выступление в Лиге чемпионов — это дополнительный опыт»

— Как состояние руки после перелома? Не мешала ли она во время матча с «Ахматом»? — вопрос Облякову.

— Да нет. Рука в порядке. Восстанавливается, начинает работать лучше и лучше. С «Ахматом» не мешала играть.

— Предположили, что лангетка может помогать при подаче навесов из-за смешения центра тяжести. Так ли это?

— Да чем она поможет? Нет, она не мешает и не помогает.

— Первый матч с «Пльзень» получился очень тяжелый. Чего ожидаете от завтрашней игры?

— Думаю, получится интересный матч игры. В Лиге чемпионов выступать всегда интересно. Это дополнительный опыт.

— Вас с Ахметовым номинировали на первую пятерку. Что чувствуете?

— Это хороший приз для молодого футболиста. Надеюсь, кто-то из нас с Ильзатом выиграет его.

— Какой настрой перед матчем? Первая встреча завершилась вничью. Есть ли желание изменить ситуация и переломить ее в свою пользу победой?

— Настрой всегда боевой. Есть большое желание победить. На Лигу чемпионов не надо настраиваться дополнительно. Надеюсь, удача будет на нашей стороне, и мы выиграем.