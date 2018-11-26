Луис Суарес, Артур и Силлессен не помогут «Барселоне» в матче с ПСВ

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Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Суарес получил повреждение правого колена и пропустит около двух недель. Форвард пройдёт курс лечения стволовыми клетками. У Силлессена проблемы с мышцами ноги, и он выбыл на две-три недели. Что касается Артура, то у него растяжение.

Матч ПСВ — «Барселона» пройдёт в Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнётся в 23:00 мск.