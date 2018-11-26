Луис Суарес, Артур и Силлессен не помогут «Барселоне» в матче с ПСВ

Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Суарес получил повреждение правого колена и пропустит около двух недель. Форвард пройдёт курс лечения стволовыми клетками. У Силлессена проблемы с мышцами ноги, и он выбыл на две-три недели. Что касается Артура, то у него растяжение.
Матч ПСВ — «Барселона» пройдёт в Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнётся в 23:00 мск.
После четырёх туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 10 очков. Каталонский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф. ПСВ, набрав 1 очко, занимает последнее место. Для продолжения борьбы за выход из группы голландскому клубу необходима только победа.