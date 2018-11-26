Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли1
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад2
Сельта0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри0
Торино0
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Реал
Все события
Фоторепортажи
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
17Шахматные королевы
26 ноября, источник: Чемпионат.com

Де Росси и Пасторе не попали в заявку «Ромы» на матч с «Реалом»

Полузащитники «Ромы» Даниэле Де Росси и Хавьер Пасторе не попали в заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Наверх
Источник: Reuters

В заявку вошёл греческий защитник «Ромы» Костас Манолас, который получил травму во время перерыва на международные матчи. его участие в матче Лиги чемпионов было под вопросом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч «Рома» — «Реал» состоится завтра, 27 ноября, на стадионе «Олимпико» в Риме.

После 4 туров «Рома» набрала 6 очков и занимает 2-е место в таблице группы G Лиги чемпионов. «Реал» (8) возглавляет таблицу. Соперниками команд по группе G являются московский ЦСКА и «Виктория Пльзень».

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Жена Мамаева жёстко высказалась об обвинениях в адрес мужа!
«Время жестоко»: что говорят о Медведевой не в России
«Чемодан-вокзал-Ростов». Фаны имеют право критиковать Глушакова
Свержение короля: чем закончатся проблемы Ковальчука в НХЛ?
Подсчитаны убытки российского футбола
ЦСКА одержал 13-ю победу подряд в Континентальной хоккейной лиге
Победитель матча за шахматную корону определится на тай-брейке
Стал известен напарник Квята в следующем сезоне Формулы-1
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь