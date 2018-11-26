Де Росси и Пасторе не попали в заявку «Ромы» на матч с «Реалом»
Полузащитники «Ромы» Даниэле Де Росси и Хавьер Пасторе не попали в заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Полузащитники «Ромы» Даниэле Де Росси и Хавьер Пасторе не попали в заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
В заявку вошёл греческий защитник «Ромы» Костас Манолас, который получил травму во время перерыва на международные матчи. его участие в матче Лиги чемпионов было под вопросом.
Матч «Рома» — «Реал» состоится завтра, 27 ноября, на стадионе «Олимпико» в Риме.
После 4 туров «Рома» набрала 6 очков и занимает 2-е место в таблице группы G Лиги чемпионов. «Реал» (8) возглавляет таблицу. Соперниками команд по группе G являются московский ЦСКА и «Виктория Пльзень».