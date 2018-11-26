Матч БАТЭ — «Види» обслужит испанская бригада арбитров
Важнейший матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы между БАТЭ и Види обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Важнейший матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы между БАТЭ и Види обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Помогать ему будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо, а дополнительными ассистентами рефери назначены Хосе Санчес и Сантьяго Хайме. Четвертый рефери — Рауль Кабанеро.
Матч состоится в четверг, 29 ноября, и начнется в 20.55.
Турнирное положение в нашей группе L после четырех туров выглядит так: 1. Челси — 12 очков, 2. Види — 6, 3. БАТЭ — 3, 4. ПАОК — 3.
В случае поражения наш чемпион утратит шансы на выход в