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26 ноября, источник: СБ - Беларусь сегодня

Матч БАТЭ — «Види» обслужит испанская бригада арбитров

Важнейший матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы между БАТЭ и Види обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Помогать ему будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо, а дополнительными ассистентами рефери назначены Хосе Санчес и Сантьяго Хайме. Четвертый рефери — Рауль Кабанеро.

Матч состоится в четверг, 29 ноября, и начнется в 20.55.

Турнирное положение в нашей группе L после четырех туров выглядит так: 1. Челси — 12 очков, 2. Види — 6, 3. БАТЭ — 3, 4. ПАОК — 3.

В случае поражения наш чемпион утратит шансы на выход в плей-офф турнира. Нужно побеждать.

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