Матч БАТЭ — «Види» обслужит испанская бригада арбитров

Помогать ему будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо, а дополнительными ассистентами рефери назначены Хосе Санчес и Сантьяго Хайме. Четвертый рефери — Рауль Кабанеро.



Матч состоится в четверг, 29 ноября, и начнется в 20.55.



Турнирное положение в нашей группе L после четырех туров выглядит так: 1. Челси — 12 очков, 2. Види — 6, 3. БАТЭ — 3, 4. ПАОК — 3.



В случае поражения наш чемпион утратит шансы на выход в плей-офф турнира. Нужно побеждать.