«Рома» или «Реал»: кому сейчас хуже?

Источник: AFP 2018

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа E, 27.11.2018, 23:00 Бавария - Бенфика -

Группа Е: «Бавария» вязнет в кризисе, «Бенфика» тоже

Год назад Карло Анчелотти в схожей ситуации был уволен, но Нико Ковача руководство «Баварии» пока терпит. После субботней ничьей с одной из худших команд бундеслиги «Фортуной» мюнхенцы закрепились на пятом месте, а патрон «Баварии» Ули Хенесс произнес загадочную фразу: «На данный момент мы не думаем о смене тренера. На данный момент».

На данный момент «Баварии» нужно думать о Лиге чемпионов, где первое место в группе еще не забронировано: всего в двух очках «Аякс», да и «Бенфика» еще не потеряла шансы на плей-офф. Именно лиссабонцы и прилетят в Мюнхен во вторник. У них в лиге все кошмарно. Мы привыкли, что «Бенфика» в Португалии не проигрывает никому, кроме «Порту» и «Спортинга», но осенью она уже уступила «Белененсишу» с «Морейренси» и болтается за пределами пьедестала. С таким фоном трудно рассчитывать на очки в Германии.

Группа F: Гвардьола устроит ротацию?

«Манчестер Сити» настолько хорош, что даже пугает. Восемь побед подряд, пять из которых с крупным счетом — с таким багажом команда Пепа Гвардьолы летит в Лион. Игра для англичан принципиальная, ведь в этом сезоне только французы победили «Сити», да еще и в гостях. Но в остальных матчах Лиги чемпионов «Лион» набрал лишь три очка, так что отстает от лучшей команды премьер-лиги.

У «Сити» в последнее время наружу вылезли различные болячки: Де Брейне, Менди и Браво травмированы, а Бернарду Силва, Габриэл Жезус и Гюндоган не тренировались с командой в понедельник. Evening Standard предполагает, что Гвардьола из-за этого значительно перетасует состав. В этом — шанс «Лиона».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 27.11.2018, 23:00 Рома - Реал -

Группа G: Солари идет по пути Зидана

Перед центральной встречей вторника и ключевой в квартете с участием ЦСКА Marca взяла интервью у спортивного директора «Ромы» Мончи, который еще недавно работал в «Севилье». Испанец в беседе прямо сказал: «Я удивлен тем, как испортились результаты “Реала”. Об этом мы говорили и с командой в раздевалке. У мадридцев есть проблемы с составом, но это падение все равно неожиданно».

Интервью проходило до выходных, так что Мончи узрел в игре мадридцев при Сантьяго Солари спокойствие и уверенность. Но субботний матч с «Эйбаром» показал, что успокаиваться «Реалу» некогда — «Королевский клуб» крупно уступил середняку и сам приблизился к середине таблицы.

«Роме» не лучше — она вообще седьмая в чемпионате Италии, так что Эусебио ди Франческо в любой момент могут уволить. На днях римляне в третий раз проиграли аутсайдеру (вслед за «Болоньей» и СПАЛ с «Ромой» расправился «Удинезе»), а ведь в декабре им еще играть с «Интером» и «Ювентусом». Но до этого ди Франческо может не доработать.

А для Солари первая выездная игра Лиги чемпионов в Риме — хороший знак, ведь там же в феврале 2016-го начинал славный европейский поход Зидан. «Реал» тогда победил «Рому» в первом матче 1/8 финала. Повторит ли Солари?

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа H, 27.11.2018, 23:00 Ювентус - Валенсия -

Группа Н: Роналду и Моуринью на пути к весне

В этой группе главные матчи уже прошли — «МЮ» и «Ювентус» обменялись эмоциональными победами в гостях и теперь сосредоточены на других соперниках.

«Манчестер Юнайтед» играет дома с «Янг Бойз» — на первый взгляд, исход этой встречи очевиден. Но «дьяволы» в домашних матчах с «Ювентусом» и «Валенсией» не забили ни разу, а в субботу сыграли по нулям с «Кристал Пэлас». Шутки о том, что «Олд Траффорд» из «Театра мечты» мутировал в «Театр снов», опять живы. Более того, в понедельник ESPNсообщил небывалую новость — на игру с «Янг Бойз» ко вчерашнему дню были проданы не все билеты! На трех из четырех трибун можно было сесть за 45 фунтов. Для «МЮ» это нонсенс.