В какой лиге ЦСКА будет лучше?

Этот вопрос мы себе задаем каждый год. Что нам выгоднее — пройти далеко в Лиге Европы или вылететь в первом же раунде плей-офф Лиги чемпионов? Ставить вопрос именно так заставляет статистика. Следующий шаг после 1/8 финала в главном европейском турнире в современной истории делал только ЦСКА — когда обыграл «Севилью» в 2010 году. Тогда как в Лиге Европы, не говоря уже о ее предшественнике — Кубке УЕФА — наши чувствуют себя более чем уверенно. В четвертьфинале совсем недавно играли и ЦСКА с «Зенитом», и «Спартак» с «Рубином». А ведь для этого надо пройти даже не один этап плей-офф, а два.

Другое дело, что Лига Европы вызывает реальный ажиотаж как раз примерно с четвертьфинала, тогда как Лига чемпионов — праздник с самого начала. Еще в группе. И совсем другие деньги, что для ЦСКА всегда актуально.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 27.11.2018, 20:55 ЦСКА - Виктория Пл -

За два тура до конца группового этапа у армейцев прекрасные шансы на Лигу Европы (достаточно сегодня сыграть 0:0, 1:1 или просто победить), и теоретические — на Лигу чемпионов. Но они есть!

И как ни странно, конкурентом становится «Реал», а не «Рома», как можно было предположить изначально. Спасибо победе в Лужниках!

Посмотрите на таблицу. Продолжение борьбы в ЛЧ — сложная, но реальная задача. Нужно побеждать самим и, наверное, болеть за «Рому», которая принимает дома «Королевский клуб». Надо, чтобы итальянцы хотя бы не уступили, и тогда в последнем туре в Мадриде все будет в руках ЦСКА. Вот это мотивация — обыграть «Реал» на его поле!

Кто-то скажет, зачем заглядывать в декабрь — сначала «Викторию» обыграйте. Но победить чешскую команду надо в том числе и для того, чтобы получить шанс войти в историю. Путь туда через Лигу Европы — долгий и уже проторенный. Тем же ЦСКА много лет назад. А вот в Лиге чемпионов никто не шумел очень давно. Почему бы не пошуметь этой молодой банде, для которой пока не существует авторитетов? Смелость берет города.