В какой лиге ЦСКА будет лучше?
Сегодня ЦСКА должен обеспечить себе участие в
Сегодня ЦСКА должен обеспечить себе участие в
Этот вопрос мы себе задаем каждый год. Что нам выгоднее — пройти далеко в Лиге Европы или вылететь в первом же раунде
Другое дело, что Лига Европы вызывает реальный ажиотаж как раз примерно с четвертьфинала, тогда как Лига чемпионов — праздник с самого начала. Еще в группе. И совсем другие деньги, что для ЦСКА всегда актуально.
За два тура до конца группового этапа у армейцев прекрасные шансы на Лигу Европы (достаточно сегодня сыграть 0:0, 1:1 или просто победить), и теоретические — на Лигу чемпионов. Но они есть!
И как ни странно, конкурентом становится «Реал», а не «Рома», как можно было предположить изначально. Спасибо победе в Лужниках!
Посмотрите на таблицу. Продолжение борьбы в ЛЧ — сложная, но реальная задача. Нужно побеждать самим и, наверное, болеть за «Рому», которая принимает дома «Королевский клуб». Надо, чтобы итальянцы хотя бы не уступили, и тогда в последнем туре в Мадриде все будет в руках ЦСКА. Вот это мотивация — обыграть «Реал» на его поле!
Лига Европы это зона комфорта и возможность остаться в Европе до апреля. Лига чемпионов — супервызов с предсказуемым исходом. Что выберет ЦСКА? И где этой команде сейчас будет лучше?