Тренер новой команды Роналду признал клуб Месси фаворитом Лиги чемпионов

«По моему мнению, фаворитом на победу в Лиге чемпионов является “Барселона”. Затем есть три команды, включая нашу, которые обладают амбициями и тоже хотят победить в турнире. Наше желание выиграть Лигу чемпионов не меняется от сезона к сезону. В прошлом году я сказал, что фаворитом турнира является “Реал”, а в этом году назвал “Барселону”. Но я надеюсь, что на этот раз ошибусь с прогнозом», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.