Тренер новой команды Роналду признал клуб Месси фаворитом Лиги чемпионов
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает каталонскую «Барселону» первым претендентом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает каталонскую «Барселону» первым претендентом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
«По моему мнению, фаворитом на победу в Лиге чемпионов является “Барселона”. Затем есть три команды, включая нашу, которые обладают амбициями и тоже хотят победить в турнире. Наше желание выиграть Лигу чемпионов не меняется от сезона к сезону. В прошлом году я сказал, что фаворитом турнира является “Реал”, а в этом году назвал “Барселону”. Но я надеюсь, что на этот раз ошибусь с прогнозом», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Реал» победил в трех последних розыгрышах Лиги чемпионов, тогда как «Ювентус», куда летом перешел Криштиану Роналду, в последний раз брал этот трофей в 1996 году. «Барселона», в составе которой выступает Лионель Месси, не выигрывала в ЛЧ с 2015 года.