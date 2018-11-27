Конвейер Гончаренко. 7 самых подорожавших игроков ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 27.11.2018, 20:55 ЦСКА - Виктория Пл -

Работа школы и селекционной службы может приносить в клубный бюджет очень серьезные деньги. Это давно поняли, например, в «Аяксе» и «Бенфике», которые регулярно поставляют в топ-лиги своих игроков в обмен на десятки миллионов евро. В России есть клуб, который идет по схожему пути. Если в начале нулевых Евгений Гинер владел самым богатым клубом в России, то сейчас по своему бюджету он точно не входит даже в топ-3 РПЛ. Но даже без громких трансферов ЦСКА удается не только держаться на плаву, но и неплохо зарабатывать. 16-летнего Головина армейские селекционеры разглядели на одном из юношеских турниров. Через 6 лет за его трансфер «Монако» заплатил 30 млн евро. Очень может быть, что игроки нынешнего состава в будущем также принесут в клубную казну солидные суммы.

Не так давно известный портал Transfermarkt.de, специализирующийся на оценке рыночной стоимости футболистов, провел очередной виртуальный аудит. По его итогам цена на большинство игроков ЦСКА выросла. Выделяем самый заметный прирост.

Ильзат Ахметов

Атакующий полузащитник, 21 год.

Январь 2018: 0,4 млн €.

Ноябрь 2018: 1,8 млн € (подорожал на 350%).

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА удалось воспользоваться разногласиями между «Рубином» и молодым хавбеком, которого в одно время даже сослали в отдел кадров. Из Казани Ильзату в итоге удалось вырваться и сходу стать игроком основного состава у Гончаренко. Ахметову потребовалось всего несколько матчей, чтобы освоиться в строящейся команде. Специалисты давно знали, что с техникой у этого парня все в порядке, ему не хватало тренерского доверия и права на ошибку. В ЦСКА он все это получил. По своей манере Ахметов напоминает молодого Дзагоева: скорость принятие решения и мобильность у него на высочайшем уровне для игрока его возраста.

За год его стоимость подскочила более, чем в четыре раза. Неудивительно, что он уже находится на карандаше у скаутов «Арсенала» и «Ромы». Пока на его счету не так много результативных действий (2 голевых паса в РПЛ, 1 — в ЛЧ), но своей команде он и без того дает очень многое и позволяет не вспоминать о постоянного травмированном Дзагоеве. По количеству ключевых передач он в топ-3 в команде, а в рейтинге атакующих хавбеков по данным InStat среди всех игроков РПЛ уступает только Влашичу, Кузяеву и Алексею Миранчуку. Неплохо для игрока, которого широкая публика до этого лета почти не знала.

Кристиан Бистрович

Опорный полузащитник, 20 лет.

Январь: 0,5 млн €.

Ноябрь: 2 млн € (на 300%).

Источник: РИА "Новости"

В январе мало кто обратил внимание на покупку у «Славена» молодого хорвата. Цель этого трансфера стала ясна после того, как клуб не стал продлевать контракт с Понтусом Вернблумом. Только поначалу опорная зона ЦСКА выглядела осиротившей, но довольно скоро команда научилась жить без играющего тренера-мотиватора. Потенциал у этого фактурного полузащитника огромен. Физические данные, отличная техника, удар и неуступчивость в единоборствах делают его одним из самых перспективных игроков РПЛ. Впрочем, Бистровичу еще есть, в чем прибавлять. К тому же пока он восстанавливался от травмы у армейцев сложился кулак в центре поля. Вытеснить из основы Ахметова или Облякова будет непросто, но наличие Бистровича добавляет вариантов Гончаренко, который в предыдущие сезоны был заметно ограничен в выборе.

Родриго Бекао

Центральный защитник, 22 года.

Январь: 0,2 млн €.

Ноябрь: 2,5 млн € (на 1150%).

Источник: РИА "Новости"

Самый большой прирост в армейском составе. Подписание Бекао — еще одно подтверждение класса селекционной службы ЦСКА. Нет большого достижения в том, чтобы подписать игрока, который находится у всех наведу. Куда сложнее откопать алмаз, где другие проходят мимо. Летом после ухода Березуцких и Игнашевича тренерский штаб во главе с Гончаренко не поддался панике, а всего за несколько недель выстроил новую оборону. В итоге за первый круг у ЦСКА всего 7 пропущенных мячей — лучший результат в лиге. Значение Бекао в этом достижение едва ли не определяющее. В РПЛ мало найдется настолько по-хорошему злых и классных центральных защитников. Бразилец готов залезть под кожу любому игроку атаки, при этом избегая большого количества нарушений. Выбор позиции, игра в отборе внизу и на втором этаже делают его незаменимым игроком для Гончаренко. Недаром Бекао входит в топ-20 игроков чемпионата по данным InStat. Никто во всей лиге чаще него не вступает в единоборства. Роман Бабаев уже заявил, что клуб намерен воспользоваться правом выкупа защитника у бразильского клуба «Байа».

Иван Обляков

Центральный полузащитник, 20 лет.

Январь: 1,4 млн €.

Ноябрь: 3 млн € (114%).

Источник: РИА

С возможностями этого игрока Гончаренко был хорошо знаком еще по работе в «Уфе». Работоспособный молодой человек подкупил тренера своим универсализмом. Он и сзади отработает и атаку разгонит. Большая часть стандартов в ЦСКА на Облякове. По количеству отборов Иван лучший в команде. Он же один из самых активных участников командного прессинга. Отсюда и самое большое количество фолов среди армейцев. В свои 20 лет Обляков уже стоит три миллиона евро. Среди россиян в этом возрасте есть только один более дорогой игрок и он тоже выступает за ЦСКА.

Федор Чалов

Нападающий, 20 лет.

Январь: 1 млн €.

Ноябрь: 5 млн € (на 400%).

Источник: РИА "Новости"

В ЦСКА со времен Дмитрия Кириченко не было столь результативного нападающего с российским паспортом. Если до этого сезона Федор забивал в основном только весной, то теперь время года для него значения не имеет. Чалов — самый прогрессирующий футболист России прямо сейчас. Светлая во всех смыслах голова помогает ему правильно вести себя на поле и за его пределами. Федор умеет играть на своих сильных качествах, в российском чемпионате мало отыщется игроков, умеющих так двигаться без мяча и предлагать себя партнеру. А когда рядом с тобой есть ребята уровня Влашича голевой счет пополняется довольно быстро. По итогам первого круга Чалов — лучший бомбардир РПЛ, лидер по системе «гол+пас» (9+3). Он чаще всех бьет по воротам (в среднем 3,7 удара за матч). Если и весной Чалов удержит набранный темп, к лету ценник на него может повысится еще на несколько миллионов, а в числе интересующихся нападающим появятся не только «Уотфорд» и «Ницца».

Никола Влашич

Атакующий полузащитник, 21 год.

Январь: 8 млн €.

Ноябрь: 10 млн € (25%).

Источник: РИА "Новости"

В отличие от остальных игроков, ситуация с Влашичем и его будущим трансфером не идет на пользу ЦСКА. Чем лучше играет хорват (а играет он прекрасно), тем дороже становится. В договоре аренды с «Эвертоном» нет пункта о первоочередном праве армейцев на выкуп трансфера по окончании сезона. Приглашение Влашича помогло забыть о потере Головина: хорват продуктивен и в чемпионате России (3 гола + 2 передачи) и в Лиге чемпионов (2+1). Игра за ЦСКА помогла Николе обратить на себя внимание главного тренера сборной Хорватии. В недавнем матче с Англией на «Уэмбли» он отметился голевой передачей. Агент Влашича говорит, что его клиента все устраивает в московской команде, но далеко не факт, что он останется в ней по окончании сезона. Во-первых, его может оставить у себя «Эвертон». Во-вторых, на хавбека существует спрос в Италии. По словам агента, речь может идти о 20-миллионом трансфере. Таких сумм за игрока ЦСКА никогда не платил.

Марио Фернандес

Правый защитник/ правый полузащитник, 28 лет.

Январь: 16 млн.

Ноябрь: 20 млн (на 25%).

Источник: РИА "Новости"