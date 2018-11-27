Конвейер Гончаренко. 7 самых подорожавших игроков ЦСКА
За этот год сразу несколько футболистов ЦСКА заметно прибавили в цене.
За этот год сразу несколько футболистов ЦСКА заметно прибавили в цене.
Работа школы и селекционной службы может приносить в клубный бюджет очень серьезные деньги. Это давно поняли, например, в «Аяксе» и «Бенфике», которые регулярно поставляют в
Не так давно известный портал Transfermarkt.de, специализирующийся на оценке рыночной стоимости футболистов, провел очередной виртуальный аудит. По его итогам цена на большинство игроков ЦСКА выросла. Выделяем самый заметный прирост.
Атакующий полузащитник, 21 год.
Январь 2018: 0,4 млн €.
Ноябрь 2018: 1,8 млн € (подорожал на 350%).
ЦСКА удалось воспользоваться разногласиями между «Рубином» и молодым хавбеком, которого в одно время даже сослали в отдел кадров. Из Казани Ильзату в итоге удалось вырваться и сходу стать игроком основного состава у Гончаренко. Ахметову потребовалось всего несколько матчей, чтобы освоиться в строящейся команде. Специалисты давно знали, что с техникой у этого парня все в порядке, ему не хватало тренерского доверия и права на ошибку. В ЦСКА он все это получил. По своей манере Ахметов напоминает молодого Дзагоева: скорость принятие решения и мобильность у него на высочайшем уровне для игрока его возраста.
За год его стоимость подскочила более, чем в четыре раза. Неудивительно, что он уже находится на карандаше у скаутов «Арсенала» и «Ромы». Пока на его счету не так много результативных действий (2 голевых паса в РПЛ, 1 — в ЛЧ), но своей команде он и без того дает очень многое и позволяет не вспоминать о постоянного травмированном Дзагоеве. По количеству ключевых передач он в топ-3 в команде, а в рейтинге атакующих хавбеков по данным InStat среди всех игроков РПЛ уступает только Влашичу, Кузяеву и Алексею Миранчуку. Неплохо для игрока, которого широкая публика до этого лета почти не знала.
Опорный полузащитник, 20 лет.
Январь: 0,5 млн €.
Ноябрь: 2 млн € (на 300%).
В январе мало кто обратил внимание на покупку у «Славена» молодого хорвата. Цель этого трансфера стала ясна после того, как клуб не стал продлевать контракт с Понтусом Вернблумом. Только поначалу опорная зона ЦСКА выглядела осиротившей, но довольно скоро команда научилась жить без играющего
Центральный защитник, 22 года.
Январь: 0,2 млн €.
Ноябрь: 2,5 млн € (на 1150%).
Самый большой прирост в армейском составе. Подписание Бекао — еще одно подтверждение класса селекционной службы ЦСКА. Нет большого достижения в том, чтобы подписать игрока, который находится у всех наведу. Куда сложнее откопать алмаз, где другие проходят мимо. Летом после ухода Березуцких и Игнашевича тренерский штаб во главе с Гончаренко не поддался панике, а всего за несколько недель выстроил новую оборону. В итоге за первый круг у ЦСКА всего 7 пропущенных мячей — лучший результат в лиге. Значение Бекао в этом достижение едва ли не определяющее. В РПЛ мало найдется настолько
Центральный полузащитник, 20 лет.
Январь: 1,4 млн €.
Ноябрь: 3 млн € (114%).
С возможностями этого игрока Гончаренко был хорошо знаком еще по работе в «Уфе». Работоспособный молодой человек подкупил тренера своим универсализмом. Он и сзади отработает и атаку разгонит. Большая часть стандартов в ЦСКА на Облякове. По количеству отборов Иван лучший в команде. Он же один из самых активных участников командного прессинга. Отсюда и самое большое количество фолов среди армейцев. В свои 20 лет Обляков уже стоит три миллиона евро. Среди россиян в этом возрасте есть только один более дорогой игрок и он тоже выступает за ЦСКА.
Нападающий, 20 лет.
Январь: 1 млн €.
Ноябрь: 5 млн € (на 400%).
В ЦСКА со времен Дмитрия Кириченко не было столь результативного нападающего с российским паспортом. Если до этого сезона Федор забивал в основном только весной, то теперь время года для него значения не имеет. Чалов — самый прогрессирующий футболист России прямо сейчас. Светлая во всех смыслах голова помогает ему правильно вести себя на поле и за его пределами. Федор умеет играть на своих сильных качествах, в российском чемпионате мало отыщется игроков, умеющих так двигаться без мяча и предлагать себя партнеру. А когда рядом с тобой есть ребята уровня Влашича голевой счет пополняется довольно быстро. По итогам первого круга Чалов — лучший бомбардир РПЛ, лидер по системе «гол+пас» (9+3). Он чаще всех бьет по воротам (в среднем 3,7 удара за матч). Если и весной Чалов удержит набранный темп, к лету ценник на него может повысится еще на несколько миллионов, а в числе интересующихся нападающим появятся не только «Уотфорд» и «Ницца».
Атакующий полузащитник, 21 год.
Январь: 8 млн €.
Ноябрь: 10 млн € (25%).
В отличие от остальных игроков, ситуация с Влашичем и его будущим трансфером не идет на пользу ЦСКА. Чем лучше играет хорват (а играет он прекрасно), тем дороже становится. В договоре аренды с «Эвертоном» нет пункта о первоочередном праве армейцев на выкуп трансфера по окончании сезона. Приглашение Влашича помогло забыть о потере Головина: хорват продуктивен и в чемпионате России (3 гола + 2 передачи) и в Лиге чемпионов (2+1). Игра за ЦСКА помогла Николе обратить на себя внимание главного тренера сборной Хорватии. В недавнем матче с Англией на «Уэмбли» он отметился голевой передачей. Агент Влашича говорит, что его клиента все устраивает в московской команде, но далеко не факт, что он останется в ней по окончании сезона.
Правый защитник/ правый полузащитник, 28 лет.
Январь: 16 млн.
Ноябрь: 20 млн (на 25%).
Самый дорогой игрок ЦСКА и всего чемпионата наряду с Леандро Паредесом. Вырасти в цене российскому бразильцу помог чемпионата мира, на котором он был одним из лучших игроков своего амплуа. Ценное качества Фернандеса — он никогда не делит соперников на слабых и сильных и всегда отрабатывает на все сто.