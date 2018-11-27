Победа или провал: ЦСКА сразится за последний шанс

Источник: РИА "Новости"

Вечером 27 ноября ЦСКА проведет свой последний матч в «Лужниках» в рамках группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории». Хочется верить, что армейцы еще вернутся на главную арену чемпионата мира — 2018 для участия в плей-офф этого турнира, однако вероятность этого не очень высока.

Чтобы продолжить борьбу в самом престижном соревновании Старого света, подопечным Виктора Гончаренко необходимо одержать победы в двух последних турах — против «Виктории» и, что кажется пока лишь мечтой, в гостях у мадридского «Реала».

Да, «сливочных» изрядно потряхивает в этом сезоне (чего только стоит разгромное поражение от «Эйбара» со счетом 0:3 в последнем матче Примеры), однако на Лигу чемпионов они всегда могли настроиться, так что просто точно не будет.

Тем не менее красно-синим пока рано задумываться о декабрьском выезде в столицу Испании — сначала нужно одолеть «Викторию». Даже ничья лишит москвичей последних шансов на плей-офф. При этом ЦСКА проиграл уже дважды подряд в Лиге чемпионов, и эта тенденция не может внушать оптимизм.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 27.11.2018, 20:55 ЦСКА - Виктория Пл -

Однако в Российской премьер-лиге у подопечных Гончаренко все в порядке, и для победы над «Викторией» такой формы должно хватить. В последних матчах армейцы уверенно обыграли на своем поле санкт-петербургский «Зенит» (2:0) и «Ахмат» — в Грозном (2:0).

Более того, у ЦСКА сократился список травмированных. В строй вернулся ключевой защитник Родриго Бекао, а также игрок центра поля Арнор Сигурдссон.

Печальной новостью является лишь то, что Алан Дзагоев до сих пор никак не может оправиться от повреждения, а защитник Хердур Магнуссон будет вынужден пропустить встречу из-за дисквалификации.

«Бекао и Сигурдссон готовы к матчу. Дзагоев, к сожалению, завтра нам не помощник. Он тренируется индивидуально, — приводит слова Гончаренко официальный сайт УЕФА. — Даже если бы здоровье Алану позволило, он уже месяц полноценно не работает с командой, состояние не самое хорошее. Что касается Марио Фернандеса, до зимней паузы он будет играть в шлеме. В матче с чехами мы не ждем легкой прогулки. Мне еще со времен БАТЭ известно, как играет “Виктория”, у нее тот же тренер Павел Врба. Мы четко видим, как команда атакует и оборонятся, как реализует стандартные положения. Что касается изменений, то Михаэл Крменчик, который забил нам два мяча в прошлой встрече, травмирован и не поможет сопернику. Но у “Виктории” есть другие нападающие подобного плана, так что структурно игра будет такой же».

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В данный момент ЦСКА находится на третьем месте в группе, с которого команда попадает в 1/16 финала второго по престижности еврокубка — Лиги Европы. Для продолжения борьбы в Лиге чемпионов нужно занять вторую строчку (или, конечно, первую, но эта опция для армейцев уже невозможна).

А вот «Виктория» располагается на последней, четвертой позиции в группе, что означает окончательный вылет из еврокубков. Единственный шанс зацепиться за «евровесну» для чехов — это одолеть сейчас ЦСКА в «Лужниках» (теоретически возможно) и надеяться на поражение армейцев в Мадриде (более чем вероятно).

В таком случае именно «Виктория», а не ЦСКА займет третью строчку в группе и пробьется в Лигу Европы.

Сейчас на кону у чехов стоит все, и зашкаливающая мотивация соперника может представлять серьезную опасность для красно-синих. Защитник и капитан «Виктории» Роман Губник, который с 2007 по 2010 год выступал за уже канувший в Лету футбольный клуб «Москва», подчеркнул, что чехи будут играть только на победу.

Мы приехали с осознанием того, что лишь победа сможет оставить нас в борьбе за еврокубковую весну. Мысли только о победе, другого быть не может. Нужно отметить, что соперник — это очень молодая команда, которая не теряет в качестве игры, нам нужно подойти к матчу со всей ответственностью и максимальной концентрацией. Роман Губник капитан «Виктории»

Поддержать «Викторию» на выезде приехали около 300 болельщиков. Встреча начнется в 20:55 по московскому времени.