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18:49 (мск), источник: Р-Спорт

Фернандеш получил травму и рискует пропустить матч с «Галатасараем»

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Вероника Столбунова. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш получил микротравму, сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в среду в Москве сыграет с турецким «Галатасараем» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Фернандеш пропустил два матча чемпионата России подряд.

«У Фернандеша микротравма, но он основной игрок нашей команды, как и Борис (Ротенберг). В каком матче они будут играть, покажут тренировочные занятия. Пока они оба готовятся к предстоящей игре», — сказал Семин журналистам.

«Что касается Смолова, то в тренировочной работе он готов полностью играть, но еще есть эмоциональные моменты, и другие, он должен свои качества поднять на более высокий уровень», — сказал Семин журналистам.

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