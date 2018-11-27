Фернандеш получил травму и рискует пропустить матч с «Галатасараем»

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в среду в Москве сыграет с турецким «Галатасараем» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Фернандеш пропустил два матча чемпионата России подряд.

«У Фернандеша микротравма, но он основной игрок нашей команды, как и Борис (Ротенберг). В каком матче они будут играть, покажут тренировочные занятия. Пока они оба готовятся к предстоящей игре», — сказал Семин журналистам.