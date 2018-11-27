Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Виктории» на матч Лиги чемпионов

Встреча пройдет во вторник в Москве на стадионе «Лужники», начало в 20:55 мск. Сигурдссон пропустил предыдущий матч с «Ахматом» в чемпионате России. Чернов в стартовом составе заменит отбывающего дисквалификацию Хёрдура Магнуссона.
Полностью стартовый состав армейцев выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.
У «Виктории» с первых минут сыграют: Алеш Грушка (вратарь), Лукаш Гейда, Роман Губник (капитан), Роман Прохазка, Давид Лимберски, Милан Петржела, Радим Ржезник, Патрик Грошовский, Томаш Хоры, Ян Коваржик, Алеш Чермак.