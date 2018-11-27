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20:19 (мск), источник: Р-Спорт

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Виктории» на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Полузащитник Арнор Сигурдссон и защитник Никита Чернов выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч 5-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет во вторник в Москве на стадионе «Лужники», начало в 20:55 мск. Сигурдссон пропустил предыдущий матч с «Ахматом» в чемпионате России. Чернов в стартовом составе заменит отбывающего дисквалификацию Хёрдура Магнуссона.

Полностью стартовый состав армейцев выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.

У «Виктории» с первых минут сыграют: Алеш Грушка (вратарь), Лукаш Гейда, Роман Губник (капитан), Роман Прохазка, Давид Лимберски, Милан Петржела, Радим Ржезник, Патрик Грошовский, Томаш Хоры, Ян Коваржик, Алеш Чермак.

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