Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Виктории» на матч Лиги чемпионов

Встреча пройдет во вторник в Москве на стадионе «Лужники», начало в 20:55 мск. Сигурдссон пропустил предыдущий матч с «Ахматом» в чемпионате России. Чернов в стартовом составе заменит отбывающего дисквалификацию Хёрдура Магнуссона.