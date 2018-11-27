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22:50 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Виктории» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА потерпели поражение со счетом 1:2 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 27.11.2018, 23:00
Рома
0Реал0

Мяч в составе армейцев забил Марио Влашич (10-я минута, с пенальти). У гостей отличились Роман Прохазка (56) и Лукас Гейда (81). На 44-й минуте встречи вратарь москвичей Игорь Акинфеев отразил 11-метровый удар, исполненный Прохазкой.

После этого поражения армейцы лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Российская команда идет на четвертом месте в турнирной таблице группы G с четырьмя очками, уступая «Виктории» по личным встречам. При этом ЦСКА лишился шансов побороться за попадание в плей-офф Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» (9 очков) и испанским «Реалом» (9), которые досрочно вышли из группы и сыграют между собой позднее во вторник.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде сыграет с «Реалом». «Виктория» на своем поле примет «Рому». Обе встречи состоятся 12 декабря.

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 1:0
Виктория Пл
27.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Павел Врба
Голы
10′ Никола Влашич 8
6 Роман Прохазка (Я. Копиц, М. Петржела) 56′
2 Лукаш Хейда (П. Хрошовски) 81′
Нереализованные пенальти
6 Р. Прохазка 44′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Мариу Фернандес 2
Никола Влашич 8
Кристиян Бистрович 25
Арнор Сигурдссон 17
46′ Георгий Щенников 42
Дмитрий Ефремов 15
13′ 72′ Иван Обляков 98
Константин Кучаев 20
24′ 80′ Федор Чалов 9
Тимур Жамалетдинов 75
16 Алеш Грушка
14 Радим Ржезник
2 Лукаш Хейда
4 Роман Хубник (к) 36′
19 Ян Коваржик
25 Алеш Чермак
6 Роман Прохазка
17 Патрик Хрошовски 60′
8 Давид Лимберски 46′
10 Ян Копиц 90+2′
11 Милан Петржела 70′
24 Милан Гавел
18 Томаш Хоры 80′
37 Якуб Ржезничек
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 7
4 Угловые 9
14 Фолы 15
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Боковой судья Марио Дикс (Нидерланды)
Боковой судья Хессел Стегстра (Нидерланды)
За воротами Кевин Блом (Нидерланды)
За воротами Йохем Камфайс (Нидерланды)
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