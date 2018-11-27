ЦСКА проиграл «Виктории» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Мяч в составе армейцев забил Марио Влашич (10-я минута, с пенальти). У гостей отличились Роман Прохазка (56) и Лукас Гейда (81). На 44-й минуте встречи вратарь москвичей Игорь Акинфеев отразил 11-метровый удар, исполненный Прохазкой.
После этого поражения армейцы лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Российская команда идет на четвертом месте в турнирной таблице группы G с четырьмя очками, уступая «Виктории» по личным встречам. При этом ЦСКА лишился шансов побороться за попадание в плей-офф Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» (9 очков) и испанским «Реалом» (9), которые досрочно вышли из группы и сыграют между собой позднее во вторник.
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде сыграет с «Реалом». «Виктория» на своем поле примет «Рому». Обе встречи состоятся 12 декабря.