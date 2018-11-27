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27 ноября, источник: Sport24

ЦСКА проиграл «Виктории» и почти потерял шансы на евровесну. Теперь надо брать очки с «Реалом»

Армейцы сами отдали свою игру.

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Источник: РИА "Новости"

Перед началом предпоследнего матча группового этапа ЛЧ с «Викторией» у ЦСКА была простая диспозиция: чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, нужно было обыгрывать соперника или играть вничью, в случае поражения — цеплять очки на выезде с «Реалом» в заключительном туре. В общем, судьба евровесны для ЦСКА де-факто решалась сегодня. Еврокубки — важная деталь для строительства новой команды, потому Гончаренко выставил на поле всех лучших.

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У «Пльзени» также вышла основа.

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ЦСКА сделал ставку на резкий выход в атаку через фланги. Это и привело к пенальти — Щенников на 10-й минуте заработал одиннадцатиметровый, Влашич уверенно его реализовал.

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До конца тайма ЦСКА также атаковал через фланги — оттуда нагнетал Влашич, подключались Щенников и Фернандес. У Георгия был еще один сумасшедший момент, но спас вратарь «Виктории» Грушка.

На 43-й минуте Щенников вновь заработал пенальти. Правда, уже в свои ворота. Хорошо, спас Акинфеев, потащивший удар Прохазки.

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В перерыве Гончаренко заменил Щенникова на Дмитрия Ефремова. ЦСКА получил новый импульс для атак через фланги — острейшие моменты были у Ефремова, Облякова и Сигурдссона. Где-то тащил Грушка, где-то игроки ЦСКА просто не могли попасть по мячу из убойных позиций.

Но отличилась «Виктория» — Прохазка, который не реализовал пенальти, забил с игры после провала на фланге Ефремова и отсутствия подстраховки в центре штрафной. Чешский хав отправил мяч по дуге в дальний угол, Акинфеев прыгать не стал.

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ЦСКА продолжал создавать моменты — Чалов здорово играл в подыгрыше и выводил партнеров на ударные позиции, но мяч в ворота не шел. В отдельных моментах молодые армейцы принимали поспешные решения. Отсутствие опыта.

На 80-й минуте Гончаренко заменил Чалова на Жамалетдинова. Зря. Спустя несколько секунд «Виктория» забила вновь — после розыгрыша углового Бистрович столкнулся в своей штрафной с Фернандесом, Лукаш Гейда без сопротивления отправил мяч в противоход Акинфееву. ЦСКА нужно было забивать, и Федор точно бы пригодился.

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Поражение 1:2, «Виктория», как и ЦСКА, набирает четыре очка и выходит на третье место в группе по сумме личных встреч. Теперь ЦСКА нужно побеждать на выезде «Реал» или играть с ним вничью и надеяться на проигрыш «Виктории» «Роме», чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Армейцы упустили игру, которую вели. Обидно после крутой ничьей с «Викторией» в первом туре и победы над «Реалом». Два месяца назад ЦСКА смог обыграть «Реал». Теперь нужно провернуть тот же трюк на «Бернабеу».

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 1:0
Виктория Пл
27.11.2018, 20:55 Зрители: 52892 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Павел Врба
Голы
10′ Никола Влашич 8
6 Роман Прохазка (Я. Копиц, М. Петржела) 56′
2 Лукаш Хейда (П. Хрошовски) 81′
Нереализованные пенальти
6 Р. Прохазка 44′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Мариу Фернандес 2
Никола Влашич 8
Кристиян Бистрович 25
Арнор Сигурдссон 17
46′ Георгий Щенников 42
Дмитрий Ефремов 15
13′ 72′ Иван Обляков 98
Константин Кучаев 20
24′ 80′ Федор Чалов 9
Тимур Жамалетдинов 75
16 Алеш Грушка
14 Радим Ржезник
2 Лукаш Хейда
4 Роман Хубник (к) 36′
19 Ян Коваржик
25 Алеш Чермак
6 Роман Прохазка
17 Патрик Хрошовски 60′
8 Давид Лимберски 46′
10 Ян Копиц 90+2′
11 Милан Петржела 70′
24 Милан Гавел
18 Томаш Хоры 80′
37 Якуб Ржезничек
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 7
4 Угловые 9
14 Фолы 15
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Боковой судья Марио Дикс (Нидерланды)
Боковой судья Хессел Стегстра (Нидерланды)
За воротами Кевин Блом (Нидерланды)
За воротами Йохем Камфайс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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