ЦСКА проиграл «Виктории» и почти потерял шансы на евровесну. Теперь надо брать очки с «Реалом»

Источник: РИА "Новости"

Перед началом предпоследнего матча группового этапа ЛЧ с «Викторией» у ЦСКА была простая диспозиция: чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, нужно было обыгрывать соперника или играть вничью, в случае поражения — цеплять очки на выезде с «Реалом» в заключительном туре. В общем, судьба евровесны для ЦСКА де-факто решалась сегодня. Еврокубки — важная деталь для строительства новой команды, потому Гончаренко выставил на поле всех лучших.

У «Пльзени» также вышла основа.

ЦСКА сделал ставку на резкий выход в атаку через фланги. Это и привело к пенальти — Щенников на 10-й минуте заработал одиннадцатиметровый, Влашич уверенно его реализовал.

До конца тайма ЦСКА также атаковал через фланги — оттуда нагнетал Влашич, подключались Щенников и Фернандес. У Георгия был еще один сумасшедший момент, но спас вратарь «Виктории» Грушка.

На 43-й минуте Щенников вновь заработал пенальти. Правда, уже в свои ворота. Хорошо, спас Акинфеев, потащивший удар Прохазки.

В перерыве Гончаренко заменил Щенникова на Дмитрия Ефремова. ЦСКА получил новый импульс для атак через фланги — острейшие моменты были у Ефремова, Облякова и Сигурдссона. Где-то тащил Грушка, где-то игроки ЦСКА просто не могли попасть по мячу из убойных позиций.

Но отличилась «Виктория» — Прохазка, который не реализовал пенальти, забил с игры после провала на фланге Ефремова и отсутствия подстраховки в центре штрафной. Чешский хав отправил мяч по дуге в дальний угол, Акинфеев прыгать не стал.

ЦСКА продолжал создавать моменты — Чалов здорово играл в подыгрыше и выводил партнеров на ударные позиции, но мяч в ворота не шел. В отдельных моментах молодые армейцы принимали поспешные решения. Отсутствие опыта.

На 80-й минуте Гончаренко заменил Чалова на Жамалетдинова. Зря. Спустя несколько секунд «Виктория» забила вновь — после розыгрыша углового Бистрович столкнулся в своей штрафной с Фернандесом, Лукаш Гейда без сопротивления отправил мяч в противоход Акинфееву. ЦСКА нужно было забивать, и Федор точно бы пригодился.