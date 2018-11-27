ЦСКА проиграл «Виктории» и почти потерял шансы на евровесну. Теперь надо брать очки с «Реалом»
Армейцы сами отдали свою игру.
Армейцы сами отдали свою игру.
Перед началом предпоследнего матча группового этапа ЛЧ с «Викторией» у ЦСКА была простая диспозиция: чтобы сохранить шансы на выход в
У «Пльзени» также вышла основа.
ЦСКА сделал ставку на резкий выход в атаку через фланги. Это и привело к пенальти — Щенников на 10-й минуте заработал одиннадцатиметровый, Влашич уверенно его реализовал.
До конца тайма ЦСКА также атаковал через фланги — оттуда нагнетал Влашич, подключались Щенников и Фернандес. У Георгия был еще один сумасшедший момент, но спас вратарь «Виктории» Грушка.
На 43-й минуте Щенников вновь заработал пенальти. Правда, уже в свои ворота. Хорошо, спас Акинфеев, потащивший удар Прохазки.
В перерыве Гончаренко заменил Щенникова на Дмитрия Ефремова. ЦСКА получил новый импульс для атак через фланги — острейшие моменты были у Ефремова, Облякова и Сигурдссона.
Но отличилась «Виктория» — Прохазка, который не реализовал пенальти, забил с игры после провала на фланге Ефремова и отсутствия подстраховки в центре штрафной. Чешский хав отправил мяч по дуге в дальний угол, Акинфеев прыгать не стал.
ЦСКА продолжал создавать моменты — Чалов здорово играл в подыгрыше и выводил партнеров на ударные позиции, но мяч в ворота не шел. В отдельных моментах молодые армейцы принимали поспешные решения. Отсутствие опыта.
На 80-й минуте Гончаренко заменил Чалова на Жамалетдинова. Зря. Спустя несколько секунд «Виктория» забила вновь — после розыгрыша углового Бистрович столкнулся в своей штрафной с Фернандесом, Лукаш Гейда без сопротивления отправил мяч в противоход Акинфееву. ЦСКА нужно было забивать, и Федор точно бы пригодился.
Поражение 1:2, «Виктория», как и ЦСКА, набирает четыре очка и выходит на третье место в группе по сумме личных встреч. Теперь ЦСКА нужно побеждать на выезде «Реал» или играть с ним вничью и надеяться на проигрыш «Виктории» «Роме», чтобы сохранить шансы на выход в
|ЦСКА
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1:2
Первый тайм: 1:0
|Виктория Пл
|Виктор Гончаренко
|Павел Врба
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|15
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Данни Маккели (Нидерланды)
|Боковой судья
|Марио Дикс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Хессел Стегстра (Нидерланды)
|За воротами
|Кевин Блом (Нидерланды)
|За воротами
|Йохем Камфайс (Нидерланды)