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27 ноября, источник: ТАСС

Матч ЛЕ «Ворскла» — «Арсенал» перенесен из Полтавы в Киев из соображений безопасности

ТАСС, 27 ноября. Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между украинской «Ворсклой» и английским «Арсеналом» перенесен из Полтавы в Киев из соображений безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: Reuters

Верховная рада 27 ноября утвердила указ президента Украины Петра Порошенко о введении в стране военного положения с 28 ноября сроком на 30 дней. Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа E, 29.11.2018, 20:55
Ворскла
-Арсенал-

Поводом для него стал инцидент в районе Керченского пролива, где 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины, шедшие из Одессы в Мариуполь, незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в российские территориальные воды и начали опасные маневры.

Отмечается, что решение о переносе матча было принято экстренной комиссией УЕФА. Встреча состоится на киевском стадионе «Олимпийский» 29 ноября, начало в 20:55 мск.

«УЕФА будет продолжать следить и оценивать ситуацию с безопасностью на Украине в ближайшие дни, прежде чем принимать какое-либо решение о возможном переносе других матчей», — говорится в сообщении.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице группы Е, набрав 10 очков в четырех играх. «Ворскла» располагается на третьем месте, в активе команды три очка в четырех встречах.

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