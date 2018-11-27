«Аякс» обыграл АЕК и впервые с сезона-2005/06 вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа E, 27.11.2018, 23:00 Бавария 5 Бенфика 1

Дублем отметился Душан Тадич (68-я, 72-я минуты). На 67-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий АЕКа Марко Ливайя.

Во время матча болельщики АЕКа устроили беспорядки на трибунах. Фанаты греческой команды кидали файеры и различные предметы на сектор с болельщиками «Аякса», в один из моментов в группе фанатов гостей взорвалась петарда, есть несколько пострадавших.

В турнирной таблице группы E «Аякс» вышел на первое место, набрав 11 очков, и стал недосягаемым для идущей третьей португальской «Бенфики» (четыре очка), второе место занимает немецкая «Бавария» (10). Таким образом, команда из Амстердама досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз «Аякс» играл в 1/8 финала турнира в сезоне-2005/06, тогда команда на этой стадии уступила итальянскому «Интеру».