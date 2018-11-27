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27 ноября, источник: ТАСС

«Аякс» обыграл АЕК и впервые с сезона-2005/06 вышел в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 27 ноября. Голландский футбольный клуб «Аякс» одержал победу над греческим АЕКом со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и обеспечил себе участие в 1/8 финала турнира.

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Источник: AP 2018
Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа E, 27.11.2018, 23:00
Бавария
5Бенфика1

Дублем отметился Душан Тадич (68-я, 72-я минуты). На 67-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий АЕКа Марко Ливайя.

Во время матча болельщики АЕКа устроили беспорядки на трибунах. Фанаты греческой команды кидали файеры и различные предметы на сектор с болельщиками «Аякса», в один из моментов в группе фанатов гостей взорвалась петарда, есть несколько пострадавших.

В турнирной таблице группы E «Аякс» вышел на первое место, набрав 11 очков, и стал недосягаемым для идущей третьей португальской «Бенфики» (четыре очка), второе место занимает немецкая «Бавария» (10). Таким образом, команда из Амстердама досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз «Аякс» играл в 1/8 финала турнира в сезоне-2005/06, тогда команда на этой стадии уступила итальянскому «Интеру».

В заключительном туре «Аякс» примет «Баварию», АЕК в гостях сыграет с «Бенфикой». Оба матча пройдут 12 декабря.

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АЕК 0:2
Первый тайм: 0:0
Аякс
27.11.2018, 20:55 Зрители: 25756 Групповой турнир: Группа E OAKA Spiros Louis
Главные тренеры
Маринос Узунидис Эрик тен Хаг
Голы
10 Душан Тадич 68′
10 Душан Тадич (К-Я. Хюнтелар) 72′
Составы
Василиос Баркас 1
Михалис Бакакис 2
29′ Мариос Иконому 4
51′ Дмитрий Чигринский 19
Никлас Хулт 23
Константинос Галанопулос 25
Алеф 95
53′ 67′ Марко Ливая 10
73′ Родригу Галу 12
Лукас Бойе 31
78′ Петрос Манталос (к) 20
Виктор Клонаридис 17
81′ Эсекиэль Понсе 22
90′ Георгиос Якумакис 9
24 Андре Онана
4 Маттейс де Лигт (к)
5 Максимилиан Вебер
17 Дэйли Блинд
10 Душан Тадич
20 Лассе Шене 19′
21 Френки де Йонг
7 Давид Нерес
12 Нуссаир Мазрауи 81′ 60′
2 Расмус Кристенсен
6 Донни ван де Бек 86′
19 Закария Лабиад
25 Каспер Дольберг 62′
9 Клас-Ян Хюнтелар
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 16
2 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 5
18 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
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