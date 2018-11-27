Гончаренко: Футболисты ЦСКА перестали играть после забитого мяча в матче с «Викторией»

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА проиграл «Виктории» со счетом 1:2, счет на 10-й минуте с 11-метрового открыл игрок хозяев Марио Влашич.

Думаю, что мы не заслужили положительного итога матча. Мы забили быстрый гол, потом перестали играть, потом у нас развалилась игра в центре поля.

По словам тренера, недонастроя у его подопечных не было. «Были большие проблемы при начале атаки и в позиционных атаках», — отметил он.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал - ЦСКА -

Гончаренко объяснил замены защитника Георгия Щенникова, заработавшего пенальти в первом тайме, и Федора Чалова. «Щенников попросил замену после первого тайма, не смог продолжить игру. Что касается Чалова, то надо было освежить атаку. Мы видели, что Федя играет как второй нападающий, а нам нужен был форвард, который завершает атаки, поэтому и выпустили Жемалетдинова», — отметил тренер.

После этого поражения ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав четыре очка после пяти матчей и занимая четвертое место в группе. Столько же очков у «Виктории», которая идет на третьей строчке и опережает армейцев по личным встречам. Досрочно обеспечили выход в плей-офф итальянская «Рома» (9 очков) и испанский «Реал» (9), которые сыграют между собой позднее во вторник.