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27 ноября, источник: ТАСС

Гончаренко: Футболисты ЦСКА перестали играть после забитого мяча в матче с «Викторией»

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА сразу перестали играть после того, как открыли счет в матче Лиги чемпионов с чешской «Викторией». Такое мнение в эфире канала «Матч-Премьер» высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА проиграл «Виктории» со счетом 1:2, счет на 10-й минуте с 11-метрового открыл игрок хозяев Марио Влашич.

Думаю, что мы не заслужили положительного итога матча. Мы забили быстрый гол, потом перестали играть, потом у нас развалилась игра в центре поля.

По словам тренера, недонастроя у его подопечных не было. «Были большие проблемы при начале атаки и в позиционных атаках», — отметил он.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 12.12.2018, 20:55
Реал
-ЦСКА-

Гончаренко объяснил замены защитника Георгия Щенникова, заработавшего пенальти в первом тайме, и Федора Чалова. «Щенников попросил замену после первого тайма, не смог продолжить игру. Что касается Чалова, то надо было освежить атаку. Мы видели, что Федя играет как второй нападающий, а нам нужен был форвард, который завершает атаки, поэтому и выпустили Жемалетдинова», — отметил тренер.

После этого поражения ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав четыре очка после пяти матчей и занимая четвертое место в группе. Столько же очков у «Виктории», которая идет на третьей строчке и опережает армейцев по личным встречам. Досрочно обеспечили выход в плей-офф итальянская «Рома» (9 очков) и испанский «Реал» (9), которые сыграют между собой позднее во вторник.

В заключительном шестом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде сыграет с «Реалом», «Виктория» на своем поле примет «Рому». Обе встречи состоятся 12 декабря.

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 1:0
Виктория Пл
27.11.2018, 20:55 Зрители: 52892 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Павел Врба
Голы
10′ Никола Влашич 8
6 Роман Прохазка (Я. Копиц, М. Петржела) 56′
2 Лукаш Хейда (П. Хрошовски) 81′
Нереализованные пенальти
6 Р. Прохазка 44′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Мариу Фернандес 2
Никола Влашич 8
Кристиян Бистрович 25
Арнор Сигурдссон 17
46′ Георгий Щенников 42
Дмитрий Ефремов 15
13′ 72′ Иван Обляков 98
Константин Кучаев 20
24′ 80′ Федор Чалов 9
Тимур Жамалетдинов 75
16 Алеш Грушка
14 Радим Ржезник
2 Лукаш Хейда
4 Роман Хубник (к) 36′
19 Ян Коваржик
25 Алеш Чермак
6 Роман Прохазка
17 Патрик Хрошовски 60′
8 Давид Лимберски 46′
10 Ян Копиц 90+2′
11 Милан Петржела 70′
24 Милан Гавел
18 Томаш Хоры 80′
37 Якуб Ржезничек
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 7
4 Угловые 9
14 Фолы 15
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Боковой судья Марио Дикс (Нидерланды)
Боковой судья Хессел Стегстра (Нидерланды)
За воротами Кевин Блом (Нидерланды)
За воротами Йохем Камфайс (Нидерланды)
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