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00:23 (мск), источник: ТАСС

«Локомотиву» в матче с «Галатасараем» нужна только победа для выхода в плей-офф ЛЕ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Локомотива» в среду сыграют в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем». Для сохранения шансов на борьбу за попадание в плей-офф Лиги Европы железнодорожникам необходимо только побеждать.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Подопечные Юрия Семина занимают последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Пока они сохраняют шанс на то, чтобы в начале следующего года сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, для этого им нужно обязательно выигрывать у «Галатасарая», а также в заключительном туре у немецкого «Шальке», ожидая потери очков турецким клубом в игре с «Порту». Ничья на «РЖД-Арене» будет означать окончание еврокампании для москвичей. Игра начнется в 20:55 мск, обслужит ее бригада арбитров во главе с испанцем Антонио Матеу Лаосом.

Матч в Стамбуле состоялся в рамках первого тура нынешней Лиге чемпионов. Железнодорожники пропустили три безответных мяча, но по игре такого поражения не заслуживали. На ход игры тогда повлиял быстрый гол хозяев на девятой минуте встречи.

«Локомотив» не проигрывал по числу голевых моментов по ходу всего группового этапа, но ключевые эпизоды всегда оставались за соперниками, а свой первый мяч в турнире москвичи забили только в третьем туре с «Порту» (1:3). «В Лиге чемпионов мы мало уступали командам в создании голевых моментов, у нас их было больше, чем у соперников, но забивать не получалось. Мы сделали большой акцент на свои действия и в защите, потому что допустили несколько ошибок, которые в Лиге чемпионов не прощают», — отметил Семин.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 28.11.2018, 20:55
Локомотив
-Галатасарай-

«Галатасарай» имеет проблемы с голами

Действующий чемпион России закончил первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ) на четвертом месте, на одно очко отстав от идущего третьим ЦСКА. В последнем туре железнодорожники проиграли дома «Уралу» (1:2), несмотря на то, что открыли счет на 26-й минуте усилиями Федора Смолова. Нападающий, пришедший в команду летом, провел в Лиге чемпионов лишь один матч (против «Порту» — прим. ТАСС), восстанавливаясь после травмы, полученной в сентябре.

Две последние игры у «Локомотива» — против «Рубина» и «Урала» — пропустил полузащитник Мануэл Фернандеш, играющий в команде большую роль в атаке. По словам Семина, у португальца были микротравмы, но к «Галатасараю» Фернандеш должен быть в строю. Вся основная обойма футболистов готовится к матчу, продолжают лечение только полузащитник Александр Коломейцев и голкипер Никита Медведев.

В отличие от хозяев, «Галатасарай» еще сохраняет небольшие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого подопечным Фатиха Терима нужно выигрывать в оставшихся двух матчах и надеяться на потерю очков «Шальке», с которым «Локомотив» встретится в заключительном туре. После успеха над московским клубом турецкая команда не смогла забить ни одного мяча. В Москву «Галатасарай» прибыл без одного из основных полузащитников Юнеса Беланды, участвовавшего до этого во всех матчах турнира.

Лига чемпионов: «Локомотив» проиграл «Порту»
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7 ноября© Ньюстюб
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