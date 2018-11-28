«Бавария», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» вышли в 1/8 финала ЛЧ

Источник: Reuters

В матче пятого тура группы E «Бавария» на своем поле разгромила португальскую «Бенфику» со счетом 5:1. В турнирной таблице команда из Мюнхена занимает первое место, набрав 13 очков, вторым идет голландский «Аякс» (11), третьей — «Бенфика» (4), четвертым — греческий АЕК (0). Таким образом, в плей-офф Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «Аякс», «Бенфика» примет участие в 1/16 финала Лиги Европы.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа F, 27.11.2018, 23:00 Хоффенхайм 2 Шахтер Д 3

В группе F «Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с французским «Лионом» — 2:2, а украинский «Шахтер» на выезде обыграл немецкий «Хоффенхайм» — 3:2. В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место (10) и уже обеспечил себе участие в 1/8 финала турнира. Вторым идет «Лион» (7), третьим — «Шахтер» (5), четвертым «Хоффенхайм» (3).

«Реал» в игре группы G в гостях одержал победу над итальянской «Ромой» со счетом 2:0 и, набрав 12 очков, досрочно занял первое место в группе. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов по итогам матча между московским ЦСКА и чешской «Викторией», в котором армейцы уступили со счетом 1:2. В таблице вслед за «Реалом» расположилась «Рома» (9), «Виктория» и ЦСКА имеют в активе по четыре очка, однако чешская команда опережает российский клуб за счет личных встреч.

В группе H «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» с одинаковым счетом 1:0 обыграли испанскую «Валенсию» и швейцарский «Янг Бойз» соответственно. В турнирной таблице «Ювентус» (12) и «Манчестер Юнайтед» (10) стали недосягаемыми для соперников и сыграют в начале следующего года в 1/8 финала турнира. «Валенсия» (5) заняла третье место и выступит в Лиге Европы, «Янг Бойз» (1) замыкает таблицу.