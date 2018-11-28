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07:57 (мск), источник: ТАСС

Франция оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА после поражения ЦСКА в ЛЧ

ТАСС, 28 ноября. Поражение московского «ЦСКА» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов от чешской «Виктории» (1:2) позволило Франции оторваться от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Россия занимает шестое место, Франция — пятое.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 27.11.2018, 20:55
ЦСКА
1Виктория Пл2

Суммарный коэффициент России остался без изменений — 48,382 балла, Франции после ничьей «Лиона» в матче с «Манчестер Сити» (2:2) вырос на 0,166 балла и теперь составляет 53,331 балла. В текущем сезоне российские и французские клубы набрали одинаковое количество баллов — по 5416. Идущая на седьмом месте Португалия после поражения «Бенфики» от «Баварии» (1:5) баллов не набрала и по-прежнему имеет в своем активе 42,832 балла.

Лидером таблицы коэффициентов остается Испания — 93,140 балла. На втором месте находится Англия — 70,748. Третью строчку занимает Италия (70,011), четвертую — Германия (65,641). Благодаря победе «Шахтера» над «Хоффенхаймом» (3:2) Украина поднялась на восьмое место, обогнав Бельгию, чьи представители во вторник не играли. В активе Украины стало 37,500 баллов, а у бельгийцев осталось 37,300.

По итогам текущего розыгрыша таблица коэффициентов определяет представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21. Шестая позиция дает право выставлять в Лиге чемпионов и Лиге Европы по три клуба.

Страны первой четверки будут представлены семью командами, четыре из которых сыграют в Лиге чемпионов. Занимающие места с 7-го по 15-е имеют право выставить пять команд в еврокубках, две из которых будут выступать в Лиге чемпионов.
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Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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