«Локомотив»: как не стать разочарованием года
Обозреватель «СЭ» — о команде Юрия Семина и Лиге чемпионов.
Обозреватель «СЭ» — о команде Юрия Семина и Лиге чемпионов.
На днях перелистывал старую подшивку «СЭ». Застрял в рождественском номере за 2001 год (скоро такой выйдет и за 2018-й!).
В праздничных выпусках мы обычно подводим итоги года и разыгрываем кучу номинаций. Все номинации — хорошие, кроме одной, «Разочарование года».
В 2001-м разочарованием для большинства журналистов «СЭ», принявших участие в опросе, стало выступление «Спартака» в Лиге чемпионов. При этом
Ни тренерский успех Романцева, ни золото «Спартака» (последнее до прихода Массимо Карреры) не скрасили горечь от провала лучшей команды России в ЛЧ. При том что до 1−18 оставался еще целый год, в 2001-м
Сегодня «Локомотив» выйдет на свой пятый матч в Лиге чемпионов, и пока у нашей лучшей команды прошлого сезона — 0 очков с разницей забитых и пропущенных мячей 2−11.
Конечно, не 1−18. Но и время сейчас другое, и состав у «Локо» — конкурентоспособный. С чемпионом мира между прочим.
А результат в Европе — такое же разочарование, как много лет назад у «Спартака».
Сейчас третье место — максимум, на что «Локо» может претендовать. Для этого нужно победить в двух оставшихся матчах. То есть, сделать широкий шаг вперед, минуя следующую ступеньку — ничью. Ведь до этого были сплошь поражения, пусть не все справедливые, но в равной степени неприятные.
Турки пишут, у «Галатасарая» проблемы. Якобы сейчас команда не так хороша, как в сентябре, когда в Стамбуле «Локо» был разгромлен. Но у Семина, судя по игре с «Уралом», тоже не все гладко. На что же рассчитывать сегодня?
Видимо, на колоссальный опыт тренера, самолюбие игроков (каково это, постоянно проигрывать в турнире, который все так ждали?) и поддержку болельщиков.
Локомотив — Галатасарай
28 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.15).
Потери: Коломейцев (травм.) — Беланда, Синан Гюмюш, Эмре Акбаба (все — травм.), Фернанду Режес (под вопросом).
Судья: Матеу Лаос (Испания).
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ