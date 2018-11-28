«Локомотив»: как не стать разочарованием года

Источник: РИА "Новости"

На днях перелистывал старую подшивку «СЭ». Застрял в рождественском номере за 2001 год (скоро такой выйдет и за 2018-й!).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 28.11.2018, 20:55 Локомотив - Галатасарай -

В праздничных выпусках мы обычно подводим итоги года и разыгрываем кучу номинаций. Все номинации — хорошие, кроме одной, «Разочарование года».

В 2001-м разочарованием для большинства журналистов «СЭ», принявших участие в опросе, стало выступление «Спартака» в Лиге чемпионов. При этом красно-белые совсем недавно стали чемпионами, а командой года признали сборную России по руководством Олега Романцева.

Ни тренерский успех Романцева, ни золото «Спартака» (последнее до прихода Массимо Карреры) не скрасили горечь от провала лучшей команды России в ЛЧ. При том что до 1−18 оставался еще целый год, в 2001-м красно-белые все-таки пару очков наскребли (с «Фейенордом» и «Спартой»). Чемпион страны в главном клубном турнире Европы это особая история, дело всероссийского масштаба. Успехи и неудачи наши болельщики принимают очень близко к сердцу.

Сегодня «Локомотив» выйдет на свой пятый матч в Лиге чемпионов, и пока у нашей лучшей команды прошлого сезона — 0 очков с разницей забитых и пропущенных мячей 2−11.

Конечно, не 1−18. Но и время сейчас другое, и состав у «Локо» — конкурентоспособный. С чемпионом мира между прочим.

А результат в Европе — такое же разочарование, как много лет назад у «Спартака».

Кстати, железнодорожники в том же 2001-м умудрились набрать 7 очков и занять в своей группе, с «Реалом», «Андерлехтом» и «Ромой», третье место.

Сейчас третье место — максимум, на что «Локо» может претендовать. Для этого нужно победить в двух оставшихся матчах. То есть, сделать широкий шаг вперед, минуя следующую ступеньку — ничью. Ведь до этого были сплошь поражения, пусть не все справедливые, но в равной степени неприятные.

Турки пишут, у «Галатасарая» проблемы. Якобы сейчас команда не так хороша, как в сентябре, когда в Стамбуле «Локо» был разгромлен. Но у Семина, судя по игре с «Уралом», тоже не все гладко. На что же рассчитывать сегодня?

Видимо, на колоссальный опыт тренера, самолюбие игроков (каково это, постоянно проигрывать в турнире, который все так ждали?) и поддержку болельщиков.

Погода и игра «Локо» не очень располагают к походу на футбол. Но никто не обещал, что будет легко. Неужели чемпион снова станет разочарованием года?

Локомотив — Галатасарай

28 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.15).

Потери: Коломейцев (травм.) — Беланда, Синан Гюмюш, Эмре Акбаба (все — травм.), Фернанду Режес (под вопросом).

Судья: Матеу Лаос (Испания).