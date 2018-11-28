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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду — единственный игрок, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» победил «Валенсию» со счётом 1:0.

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Источник: AP 2018

Матч состоялся в Турине на стадионе «Альянц». Единственный гол забил Марио Манджукич на 59-й минуте.

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В этой встрече результативной передачей отметился форвард туринского клуба Криштиану Роналду. Для 33-летнего нападающего победа над «Валенсией» стала 100-й в Лиге чемпионов. Португалец стал первым футболистом, который добился такого показателя.

Примечательно, что у Роналду побед в Лиге чемпионов больше, чем у 136 из 140 команд, которые когда-либо принимали участие в турнире.

После пяти туров «Ювентус», набрав 12 очков, гарантировал себе выход в плей-офф. В последнем туре туринский клуб на выезде сыграет с «Янг Бойз» Матч состоится 12 декабря.

Ювентус 1:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
27.11.2018, 23:00 Зрители: 39070 Групповой турнир: Группа H Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Марселино Гарсия Тораль
Голы
59′ Марио Манджукич (Криштиану Роналду) 17
Составы
Войчех Щенсны 23
Джорджо Кьеллини (к) 3
Леонардо Бонуччи 19
Жоау Канселу 20
Миралем Пьянич 5
83′ Блез Матюиди 14
13′ Родриго Бентанкур 30
Криштиану Роналду 7
Марио Манджукич 17
45′ Алекс Сандру 12
60′ Хуан Куадрадо 16
79′ Пауло Дибала 10
Дуглас Коста 11
13 Норберту Мурара Нету
5 Габриэл Паулиста
12 Муктар Диакаби 62′
14 Хосе Гайя 31′
10 Даниэль Парехо (к)
17 Франсис Кокелен
18 Даниэль Васс
7 Гонсалу Гедеш 69′
6 Жоффре Кондогбья 72′ 43′
8 Карлос Солер
19 Морено Родриго 45′
9 Кевин Гамейро
22 Санти Мина 67′
23 Миши Батшуайи 74′
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 1
6 Угловые 3
18 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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