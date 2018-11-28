Роналду — единственный игрок, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов

Источник: AP 2018

Матч состоялся в Турине на стадионе «Альянц». Единственный гол забил Марио Манджукич на 59-й минуте.

В этой встрече результативной передачей отметился форвард туринского клуба Криштиану Роналду. Для 33-летнего нападающего победа над «Валенсией» стала 100-й в Лиге чемпионов. Португалец стал первым футболистом, который добился такого показателя.

Примечательно, что у Роналду побед в Лиге чемпионов больше, чем у 136 из 140 команд, которые когда-либо принимали участие в турнире.