ЦСКА вылетел из футбольной ЛЧ и осложнил задачу выхода в плей-офф ЛЕ, уступив «Виктории»

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Матч против «Виктории» стал третьим для ЦСКА на стадионе «Лужники» и собрал 52 893 зрителя.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал - ЦСКА -

Благодаря тому, что армейцы проводил матчи не на домашнем стадионе «ВЭБ-Арена», а на главной арене страны, клуб смог существенно увеличить посещаемость игр. На матче с испанским «Реалом» присутствовало 71 811 зрителей, а на игре с итальянской «Ромой» 64 454 болельщика. Таким образом, на трех домашних встречах ЦСКА на групповом этапе главного еврокубкового турнира побывало 189 158 зрителей, что является рекордом среди всех российских клубов, выступающих на групповом этапе еврокубков в сезоне-2018/19.

В первых четырех матчах группового этапа ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» (2:2), переиграл «Реал» (1:0) и дважды уступил «Роме» (0:3, 1:2). Армейцы подходили к пятому матчу на третьем месте в таблице, отставая от римлян и мадридцев на пять очков.

ЦСКА не смогли помочь из-за травм полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров, нападающий Абель Эрнандес, а также защитники Хёрдур Магнуссон и Виктор Васин. Приятной новостью для армейских болельщиков стало возвращение в состав команды защитника Родриго Бекао и полузащитника Арнора Сигурдссона. Бразилец и исландец пропускали последний матч чемпионата России по футболу с «Ахматом» (2:0).

Роковой второй тайм

Матч начался для ЦСКА удачно. С первых секунд после стартового свистка армейцы начали активный прессинг на половине поля соперника, практически не подпуская его к своим владениям. На 10-й минуте встречи после очередной атаки ЦСКА в штрафной чешского клуба был сбит защитник Георгий Щенников, а минутой спустя 11-метровый удар уверенно реализовал полузащитник столичной команды Никола Влашич.

После забитого мяча армейцы продолжили наступление на ворота соперника, однако сначала свой момент не реализовал Щенников, а через три минуты «Викторию» выручил вратарь Алеш Грушка, отбивший удар Ивана Облякова. Первый возможность для взятия ворот чешский клуб получил практически под занавес первого тайма, когда все тот же Щенников сфолил на Радиме Ржезнике. Несмотря на полученный шанс, полузащитник Роман Прохазка не смог переиграть вратаря российской команды Игоря Акинфеева.

Во втором тайме в составе армейцев произошла первая замена — вместо Щенникова на поле вышел Дмитрий Ефремов. Что касается самой игры, то она практически полностью прошла под диктовку чешской команды.

На 58-й минуте встречи все тот же Прохазка обводящим ударом сравнял счет в матче, а на 81-й минуте после подачи углового защитник «Виктории» Лукаш Гейда отправил второй мяч в ворота армейцев, установив окончательный итог встречи.

Самое обидное поражение

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что его команда не заслуживала положительного исхода встречи. По его словам, футболисты перестали играть после первого забитого мяча и плохо действовали в центральной зоне. Специалист отметил, что команда была хорошо настроена на игру, однако наблюдались трудности в позиционных атаках.

Комментируя результат матча, нападающий армейцев Федор Чалов в эфире телеканала «Матч Премьер» назвал поражение обидным. «Очень обидное поражение, должны были забивать второй мяч, и игра была бы решена, — отметил Чалов. — Во втором тайме получили один гол, начались качели, пропустили потом второй. Последние 15 минут первого тайма провалили, отдали инициативу, мы очень хорошо играли, создавали много моментов, которые надо было реализовывать».

Наставник «Виктории» Павел Врба отметил, что в успехе его команды некоторую роль сыграла удача. «Удачно, что второй тайм мы смогли начать в стиле концовки первого. Предложили сопернику активную игру, с некоторой долей удачи забили два мяча и победили», — заявил Врба.

Армейцы уменьшили свои шансы на евровесну

В другом матче группы «Реал» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:0. Таким образом, после пяти туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 12 очков, следом идут «Рома» — 9, «Виктория» — 4 и и ЦСКА — 4. После этого поражения армейцы не только лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и усложнили себе задачу выхода в 1/16 финала Лиги Европы.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде сыграет с «Реалом». «Виктория» на своем поле примет «Рому». Обе встречи состоятся 12 декабря. Для попадания в плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы ЦСКА необходимо как минимум не проиграть испанцам и надеяться на победу итальянцев в гостевом матче в Пльзени.

Да, мы понимаем, «Реал» должен обыграть ЦСКА, но впереди у нас домашний матч с «Ромой», где есть хорошие шансы. Ян Коваржик Полузащитник «Виктории»