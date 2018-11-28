ПСЖ — сейчас или никогда. Доберутся ли Неймар и Мбаппе до плей-офф ЛЧ?
«СЭ» — о главных интригах матчей Лиги чемпионов в среду.
«СЭ» — о главных интригах матчей Лиги чемпионов в среду.
Программа пятого тура группового этапа ЛЧ, помимо Москвы, где «Локомотив» попробует набрать первые очки в нынешнем евросезоне и сделать шаг навстречу
Группа А.
Атлетико — Монако
28 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 20.55 (Матч Футбол 1 — 20.40).
Потери: Годин (травм.), Хименес, Хуанфран (оба — под вопросом) — Аолу, Глик, Мбула (все — травм.), Йоветич, Пеллегри, Раджи, РониЛопеш, Субашич, А. Туре, А. Траоре (все — под вопросом)
Судья: Гестраниус (Финляндия).
На днях монегаски
«Монако» уже потерял шансы на выход из группы, но третья строчка, а с ней и путевка в ЛЕ, еще вполне реальны. Для этого французскому тренеру и Александру Головину, вернувшемуся в обойму после травмы, необходимо
Боруссия Д — Брюгге
28 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 23.00 (Матч Футбол 2 — 01.00).
Потери: Шмельцер (под вопросом) — Фоссен (травм.)
Судья: Мажейка (Литва).
Группа B
Тоттенхэм — Интер
28 ноября. Лондон. Стадион «Уэмбли». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).
Потери: Ваньяма, Дембеле, Д. Санчес (все — травм.), Триппьер (под вопросом) — Врсалько (травм.)
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
Набрав в первых трех турах ЛЧ лишь одно очко, «шпоры» практически похоронили свои мечты о продолжении борьбы в турнире, отпустив вперед «Барсу» и «Интер». Однако прямо сейчас команду Маурисио Покеттино и миланскую дружину Лучано Спаллетти разделяют всего три очка — и встреча на «Уэмбли» приобретает для хозяев важнейшее значение.
Опасность для бывшего тренера «Зенита» в том, что «Тоттенхэм» набрал крейсерскую скорость. Пять побед подряд (во всех турнирах), легкость и уверенность, с которой в субботу был обыгран «Челси» (3:1), после чего «шпоры» взлетели на третью строчку в таблице.
ПСВ — Барселона
28 ноября. Эйндховен. Стадион «Филипс». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50).
Потери: Томас (травм.) — Артур, Рафинья, Сампер, Сержи Роберто, Силлессен, Суарес, Фермален (все — травм.), Ракитич, Коутинью (оба — под вопросом)
Судья: Краловец (Чехия).
Группа С
ПСЖ — Ливерпуль
28 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).
Потери: Дагба, Нсоки, Хесе (все — травм.), Мбаппе, Неймар (оба — под вопросом) — Лаллана,
Судья: Марчиняк (Польша).
В чемпионате Франции «ПСЖ», одержавший 14 побед со старта подряд, побил уже столько рекордов, что говорить о
Оба звездных футболиста, получившие повреждения в играх за сборные, пропустили встречу в лиге 1 на выходных, поэтому их участие в матче с англичанами еще не гарантировано. И если на внутренней арене команда легко справляется без их помощи, то «красные» могут оказаться хозяевам не по зубам. Другого выхода у «ПСЖ» нет — сейчас или никогда.
Наполи — Црвена Звезда
28 ноября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 23.00 (Матч Арена — 22.50).
Потери: Верди, Кирикеш, Юнес (все — травм.) — Боаки (под вопросом)
Судья: Хиль Мансано (Испания).
Группа D
Локомотив — Галатасарай
28 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.15).
Потери: Коломейцев (травм.) — Беланда, Синан Гюмюш, Эмре Акбаба (все — травм.), Фернанду Режес (под вопросом)
Судья: Матеу Лаос (Испания).
Порту — Шальке
28 ноября. Порту. Стадион «Драгау». 23.00 (Матч Наш Спорт — 22.50).
Потери: Абубакар (травм.) — Мендиль, Тойхерт, Ут, Эмболо (все — травм.), Маккенни, Ритер (оба — под вопросом)
Судья: Хацеган (Румыния).
Егор БЫЧКОВ