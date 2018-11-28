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13:20 (мск), источник: ТАСС

Тренер: «Краснодар» в отличном настроении подходит к матчу ЛЕ с «Акхисаром»

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» подходят к матчу пятого тура группового этапа Лиги Европы против турецкого «Акхисара» в отличном настроении. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер краснодарского клуба Олег Фоменко.

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет в четверг на стадионе «Краснодар». Начало игры — 20:55 мск.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 29.11.2018, 20:55
Краснодар
-Акхисар БС-

«Состояние и настроение перед игрой с “Акхисаром” отличное. Прошло четыре дня после последней игры, все футболисты успели восстановиться. Да, есть небольшие микроповреждения у ребят, поэтому сегодня решим, кто сможет сыграть, а кто нет. Что касается вратарей, то есть небольшая головная боль, когда у тебя в команде есть три отличных голкипера», — сказал Фоменко.

Первый матч между командами прошел в Турции 20 сентября и завершился победой «Краснодара» со счетом 1:0. «Перед прошлым матчем понимали, что “Акхисар” — это хорошая команда, проанализировали прошлую игру. У них опасные быстрые атаки, проанализируем, как с этим справляться», — добавил Фоменко.

Отвечая на вопрос, не связано ли продление контракта со шведским полузащитником Виктором Классоном со слухами об интересе «Спартака» к нему, Фоменко заявил, что главная причина нового соглашения в отличном качестве игры футболиста. «Виктор хорошо выглядит, хорошо играет, клубу нужна в первую очередь стабильность», — заключил тренер.

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