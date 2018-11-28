Мало опыта: почему ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов
Московский ЦСКА потерпел поражение от чешской «Виктории» из Пльзени на своем поле (1:2), потерял шансы на выход в
Московский ЦСКА потерпел поражение от чешской «Виктории» из Пльзени на своем поле (1:2), потерял шансы на выход в
Изначально претендовать на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы московским армейцам было объективно сложно. ЦСКА потерял почти всех прошлогодних лидеров, полностью перестроив команду, причем процесс строительства шел уже по ходу нового сезона.
Сергей Игнашевич, братья Березуцкие, Понтус Вернблум, Витиньо, Ахмед Муса, Бибрас Натхо — все они покинули команду по итогам прошлого сезона.
В итоге Виктор Гончаренко выстраивал новый коллектив на базе нескольких ветеранов и талантливой молодежи, а многих новичков получал уже по ходу чемпионата. Так, армейцев пополнили Хердюр Магнуссон, Родриго Бекао, Никола Влашич, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Такума Нисимура.
Из прежних лидеров в команде остались Игорь Акинфеев, Марио Фернандес да постоянно травмированный Алан Дзагоев. Примерил на себя новую роль Кирилл Набабкин, Георгий Щенников сдал, а Виктор Васин уже год лечит разрыв крестообразной связки.
Ну и, конечно, молодежь. В распоряжении наставника ЦСКА много ярких молодых российских футболистов, которым еще только предстоит стать звездами. Впрочем, Федор Чалов раскрылся уже сейчас и уверенно лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
Уже после жеребьевки стало понятно, что рассчитывать на
Да и «Виктория» из чешского города Пльзень — совсем не подарок. Это опытная и боевитая команда.
Пять сезонов назад судьба уже сводила армейцев с чехами в одной группе Лиги чемпионов, и тогда
После такого начала ожидания от молодой команды Гончаренко значительно выросли, хотя по факту изменилось не слишком многое.
Безусловно, два поражения от «Ромы» и домашнее фиаско от «Виктории» стали разочарованием, но ни в коем случае не сенсацией. ЦСКА мог бы выступить удачнее и при определенной доле везения даже зацепиться за реальную борьбу за
Разговор о перестройке команды не празден. Состав у Гончаренко действительно перспективен, и это дает свои плоды в российском чемпионате, где ветераны помогают сразу пропитаться духом победителей, а магия имени клуба давит на соперников.
В Лиге чемпионов все иначе. Здесь армейцы все последние годы были аутсайдерами группового этапа, а успехи были уже достаточно давно. Так что Акинфеев и другие ветераны, конечно, делятся с молодежью своим опытом, но и сами знают главный клубный турнир Европы с позиции вечных андердогов.
По сути, в нынешнем сезоне новый ЦСКА учится и впитывает в себя уровень Лиги чемпионов. Местами, как в фантастической победе над «Реалом», это выходит очень удачно, но шишки и обидные осечки на этом пути просто неизбежны.
ЦСКА неплохо смотрелся в домашней встрече с «Ромой», но та взяла классом, а против «Виктории»
Поражение от чешской команды одновременно обидное и критичное. Сыграй ЦСКА хотя бы вничью, и сейчас у коллектива Гончаренко все было бы хорошо, а весной команду ждал бы заслуженный
Теперь же чешская команда сравнялась с
«Королевский клуб» уже выиграл группу досрочно и мог бы быть немотивированным, но,
Наверняка Сантьяго Солари будет ротировать состав на «Сантьяго Бернабеу», но те, кто выйдут на поле, будут особенно голодны до победы, пытаясь завоевать свое место под мадридским солнцем.
Правда, «Рома» будет мотивирована не чуть не сильнее «Реала» — итальянцы уже обеспечили себе
Александр Седов