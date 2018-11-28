Мало опыта: почему ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов

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Глобальная перестройка

Изначально претендовать на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы московским армейцам было объективно сложно. ЦСКА потерял почти всех прошлогодних лидеров, полностью перестроив команду, причем процесс строительства шел уже по ходу нового сезона.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 27.11.2018, 20:55 ЦСКА 1 Виктория Пл 2

Сергей Игнашевич, братья Березуцкие, Понтус Вернблум, Витиньо, Ахмед Муса, Бибрас Натхо — все они покинули команду по итогам прошлого сезона.

В итоге Виктор Гончаренко выстраивал новый коллектив на базе нескольких ветеранов и талантливой молодежи, а многих новичков получал уже по ходу чемпионата. Так, армейцев пополнили Хердюр Магнуссон, Родриго Бекао, Никола Влашич, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Такума Нисимура.

Из прежних лидеров в команде остались Игорь Акинфеев, Марио Фернандес да постоянно травмированный Алан Дзагоев. Примерил на себя новую роль Кирилл Набабкин, Георгий Щенников сдал, а Виктор Васин уже год лечит разрыв крестообразной связки.

Ну и, конечно, молодежь. В распоряжении наставника ЦСКА много ярких молодых российских футболистов, которым еще только предстоит стать звездами. Впрочем, Федор Чалов раскрылся уже сейчас и уверенно лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

Гончаренко проделал действительно большую и качественную работу, превзойдя со своей командой в первой части российского сезона все ожидания, но Лига чемпионов — другой уровень.

Сложная группа

Уже после жеребьевки стало понятно, что рассчитывать на плей-офф практически невозможно. Ну серьезно, кого ЦСКА должен был оставить за бортом 1/8 финала — победителя четырех из пяти последних розыгрышей главного турнира Европы мадридский «Реал» или полуфиналиста прошлого сезона «Рому»?

Да и «Виктория» из чешского города Пльзень — совсем не подарок. Это опытная и боевитая команда.

Пять сезонов назад судьба уже сводила армейцев с чехами в одной группе Лиги чемпионов, и тогда красно-синие выиграли домашний матч (3:2), а вот в заключительном туре кампании, поведя в счете, не смогли удержать не только перевес, но даже ничью и, проиграв 1:2, не попали в Лигу Европы по результатам личных встреч. Ничего не напоминает?

ЦСКА ожидаемо тяжело начинал нынешний групповой этап в Пльзени, но смог воскреснуть и отыграться с 0:2 в концовке в первом туре, а затем сотворил настоящее чудо, забив дома быстрый гол мадридскому «Реалу» и удержав минимальный перевес до финального свистка.

После такого начала ожидания от молодой команды Гончаренко значительно выросли, хотя по факту изменилось не слишком многое.

Безусловно, два поражения от «Ромы» и домашнее фиаско от «Виктории» стали разочарованием, но ни в коем случае не сенсацией. ЦСКА мог бы выступить удачнее и при определенной доле везения даже зацепиться за реальную борьбу за плей-офф Лиги чемпионов, но изначльным уделом команды было сражение с чехами за третье место.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал - ЦСКА -

Отсутствие опыта

Разговор о перестройке команды не празден. Состав у Гончаренко действительно перспективен, и это дает свои плоды в российском чемпионате, где ветераны помогают сразу пропитаться духом победителей, а магия имени клуба давит на соперников.

В Лиге чемпионов все иначе. Здесь армейцы все последние годы были аутсайдерами группового этапа, а успехи были уже достаточно давно. Так что Акинфеев и другие ветераны, конечно, делятся с молодежью своим опытом, но и сами знают главный клубный турнир Европы с позиции вечных андердогов.

По сути, в нынешнем сезоне новый ЦСКА учится и впитывает в себя уровень Лиги чемпионов. Местами, как в фантастической победе над «Реалом», это выходит очень удачно, но шишки и обидные осечки на этом пути просто неизбежны.

ЦСКА неплохо смотрелся в домашней встрече с «Ромой», но та взяла классом, а против «Виктории» красно-синие загубили свои моменты, чтобы увеличить быстро заработанное преимущество, узнав затем, почему в ЛЧ транжирить шансы подобно смерти.

Грустные перспективы

Поражение от чешской команды одновременно обидное и критичное. Сыграй ЦСКА хотя бы вничью, и сейчас у коллектива Гончаренко все было бы хорошо, а весной команду ждал бы заслуженный плей-офф Лиги Европы, где к тому же были бы неплохие шансы пройти несколько стадий.

Теперь же чешская команда сравнялась с красно-синими по очкам и опережает их по личным встречам, и чтобы московская победа над «Реалом» дала хоть какие-то турнирные дивиденды, ЦСКА теперь надо цеплять очки еще и в последнем туре в Мадриде.

«Королевский клуб» уже выиграл группу досрочно и мог бы быть немотивированным, но, во-первых, наверняка постарается вернуть дерзким россиянам должок за первый круг, а во-вторых, напроигрывал в нынешнем сезоне столько, что просто не может позволить себе халатно отнестись к любому матчу.

Наверняка Сантьяго Солари будет ротировать состав на «Сантьяго Бернабеу», но те, кто выйдут на поле, будут особенно голодны до победы, пытаясь завоевать свое место под мадридским солнцем.

В любом случае, ЦСКА нужно выходить и умирать на поле хотя бы за ничью, ведь если «Виктория» уступит в Пльзени «Роме», то и такого результата хватит команде Гончаренко для попадания в Лигу Европы.

Правда, «Рома» будет мотивирована не чуть не сильнее «Реала» — итальянцы уже обеспечили себе плей-офф, а подняться выше второго места в квартете уже не смогут.