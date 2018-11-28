«Точно не проиграют». Экс-футболист сборной Украины сделал прогноз на матч «Астана» — «Динамо» Киев

— В Казахстане «Динамо» будет тяжело, тем более играть нужно будет на искуственном поле.
К тому же, киевлянам нужно будет противостоять «Астане» после проигрышного матча с «Александрией». Думаю, что обе команды забьют, а «бело-синие» точно не проиграют, — сказал Алиев Football Hub.
Напомним, матч «Астана» — «Динамо» Киев состоится завтра в столице Казахстана. Начало встречи — в 21:50 по местному времени.
На данный момент обе команды лидируют в группе К Лиги Европы, имея в своем активе по восемь баллов.
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