«Точно не проиграют». Экс-футболист сборной Украины сделал прогноз на матч «Астана» — «Динамо» Киев

Источник: Sports.kz

— В Казахстане «Динамо» будет тяжело, тем более играть нужно будет на искуственном поле.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 29.11.2018, 18:50 Астана - Динамо К -

К тому же, киевлянам нужно будет противостоять «Астане» после проигрышного матча с «Александрией». Думаю, что обе команды забьют, а «бело-синие» точно не проиграют, — сказал Алиев Football Hub.

Напомним, матч «Астана» — «Динамо» Киев состоится завтра в столице Казахстана. Начало встречи — в 21:50 по местному времени.

На данный момент обе команды лидируют в группе К Лиги Европы, имея в своем активе по восемь баллов.