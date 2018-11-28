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13:51 (мск), источник: Sports.kz

«Точно не проиграют». Экс-футболист сборной Украины сделал прогноз на матч «Астана» — «Динамо» Киев

Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев сделал прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы, в котором «Астана» примет на своем поле киевское «Динамо».

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Источник: Sports.kz

— В Казахстане «Динамо» будет тяжело, тем более играть нужно будет на искуственном поле.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 29.11.2018, 18:50
Астана
-Динамо К-

К тому же, киевлянам нужно будет противостоять «Астане» после проигрышного матча с «Александрией». Думаю, что обе команды забьют, а «бело-синие» точно не проиграют, — сказал Алиев Football Hub.

Напомним, матч «Астана» — «Динамо» Киев состоится завтра в столице Казахстана. Начало встречи — в 21:50 по местному времени.

На данный момент обе команды лидируют в группе К Лиги Европы, имея в своем активе по восемь баллов.

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