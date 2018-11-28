Кононов: «Спартак» подходит к матчу ЛЕ против «Рапида» с максимальной ответственностью

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Спартаком» и «Рапидом» пройдет в четверг на стадионе российского клуба.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 29.11.2018, 18:50 Спартак - Рапид В -

Начало игры — 18:50 мск.

«В матче против “Рапида” нам нужно обратить внимание на самих себя. Конечно мы изучаем соперника, смотрим их игры. Можно сказать, что это серьезная команда, которая будет выкладываться на сто процентов, как по игре, так и по результату. Со своей стороны мы со всей серьезностью подходим к матчу, чтобы показать результат», — сказал Кононов.

«Мы подходим к игре в хорошем психологическом состоянии. Сегодня у нас тренировка, где мы отработаем тактические варианты игры. Мы основательно готовимся и завтрашний матч покажет, в каком мы состоянии. Лига Европы — это другой турнир, более эмоциональный. И все мы подходим с максимальной долей радости и ответственностью», — добавил тренер.