Кононов: «Спартак» подходит к матчу ЛЕ против «Рапида» с максимальной ответственностью

Матч между «Спартаком» и «Рапидом» пройдет в четверг на стадионе российского клуба.
«В матче против “Рапида” нам нужно обратить внимание на самих себя. Конечно мы изучаем соперника, смотрим их игры. Можно сказать, что это серьезная команда, которая будет выкладываться на сто процентов, как по игре, так и по результату. Со своей стороны мы со всей серьезностью подходим к матчу, чтобы показать результат», — сказал Кононов.
«Мы подходим к игре в хорошем психологическом состоянии. Сегодня у нас тренировка, где мы отработаем тактические варианты игры. Мы основательно готовимся и завтрашний матч покажет, в каком мы состоянии. Лига Европы — это другой турнир, более эмоциональный. И все мы подходим с максимальной долей радости и ответственностью», — добавил тренер.
Отвечая на вопрос, не помешает ли команде конфликт между фанатами красно-белых и капитаном столичной команды Денисом Глушаковым, Кононов подчеркнул, что только единством можно достигнуть положительного результата. «Все, что делает команда, все что делает клуб — это одно целое. Самое главное для нас — это результат. Фундаментом этого результата является единство, и только тогда будут победы», — заключил Кононов.