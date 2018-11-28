«В трусах по Астане». Тренер «Астаны» заключил пари на победу в Лиге Европы

— Это важный и сложный матч. «Динамо» — это фаворит в паре и в группе. У нас определенные проблемы. У нас закончился чемпионат и отсутствует игровой тонус. Но мы тренируемся и работаем. Завтра сделаем все, чтобы добиться желаемого для нас результата.
— Вы говорили, что будете играть товарищеские матчи. Провели ли их?
— Мы сыграли двухсторонку с дублем, который был усилен игроками основы. Других спарринг-партнеров не нашли, ведь сейчас пауза.
— Готовы ли Вы пойти на пари, если победите в Лиге Европе?
— Выиграем Лигу Европы или группу?
— Лигу Европы.
— Выбирайте желание любое.
— Мы в трусах пробежим по Астане.
— Мы с Вами?
— Да.
— Хорошо. Если мы выиграем финал Лиги Европы… Хорошо, пробежимся.
— Для Вас завтра решающий матч или задачу можно решить в следующем матче? И оцените форму «Динамо».
— Для нас важный матч. Мы хотим завтра выиграть, как и «Динамо». Что будет дальше? Мы не знаем. Есть ведь и еще пара, которая играет позже, но мы хотим решить все здесь.
Напомним, матч пятого раунда группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и киевским «Динамо» пройдет завтра, 29 ноября. Встреча на «Астана Арене» начнется в 21:50 по столичному времени. В Казахстан украинская команда приехала, оставив нескольких игроков в Киеве.