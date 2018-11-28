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14:55 (мск), источник: Vesti.kz

«В трусах по Астане». Тренер «Астаны» заключил пари на победу в Лиге Европы

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян перед домашним матчем группового раунда Лиги Европы с киевским «Динамо» заключил пари на победу в евротурнире, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Это важный и сложный матч. «Динамо» — это фаворит в паре и в группе. У нас определенные проблемы. У нас закончился чемпионат и отсутствует игровой тонус. Но мы тренируемся и работаем. Завтра сделаем все, чтобы добиться желаемого для нас результата.

— Вы говорили, что будете играть товарищеские матчи. Провели ли их?
— Мы сыграли двухсторонку с дублем, который был усилен игроками основы. Других спарринг-партнеров не нашли, ведь сейчас пауза.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 29.11.2018, 18:50
Астана
-Динамо К-

— Готовы ли Вы пойти на пари, если победите в Лиге Европе?
— Выиграем Лигу Европы или группу?

— Лигу Европы.
— Выбирайте желание любое.

— Мы в трусах пробежим по Астане.
— Мы с Вами?

— Да.
— Хорошо. Если мы выиграем финал Лиги Европы… Хорошо, пробежимся.

— Для Вас завтра решающий матч или задачу можно решить в следующем матче? И оцените форму «Динамо».
— Для нас важный матч. Мы хотим завтра выиграть, как и «Динамо». Что будет дальше? Мы не знаем. Есть ведь и еще пара, которая играет позже, но мы хотим решить все здесь.

Напомним, матч пятого раунда группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и киевским «Динамо» пройдет завтра, 29 ноября. Встреча на «Астана Арене» начнется в 21:50 по столичному времени. В Казахстан украинская команда приехала, оставив нескольких игроков в Киеве.

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