«В трусах по Астане». Тренер «Астаны» заключил пари на победу в Лиге Европы

— Это важный и сложный матч. «Динамо» — это фаворит в паре и в группе. У нас определенные проблемы. У нас закончился чемпионат и отсутствует игровой тонус. Но мы тренируемся и работаем. Завтра сделаем все, чтобы добиться желаемого для нас результата.



— Вы говорили, что будете играть товарищеские матчи. Провели ли их?

— Мы сыграли двухсторонку с дублем, который был усилен игроками основы. Других спарринг-партнеров не нашли, ведь сейчас пауза.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 29.11.2018, 18:50 Астана - Динамо К -

— Готовы ли Вы пойти на пари, если победите в Лиге Европе?

— Выиграем Лигу Европы или группу?



— Лигу Европы.

— Выбирайте желание любое.



— Мы в трусах пробежим по Астане.

— Мы с Вами?



— Да.

— Хорошо. Если мы выиграем финал Лиги Европы… Хорошо, пробежимся.

— Для Вас завтра решающий матч или задачу можно решить в следующем матче? И оцените форму «Динамо».

— Для нас важный матч. Мы хотим завтра выиграть, как и «Динамо». Что будет дальше? Мы не знаем. Есть ведь и еще пара, которая играет позже, но мы хотим решить все здесь.