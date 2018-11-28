Ханни: Акция в поддержку Глушакова является общим решением футболистов «Спартака»

Во вторник прошла тренировка красно-белых в рамках подготовки к матчу с «Рапидом». По окончании занятия игроки надели футболки с восьмым номером на груди под которым играет Глушаков, растянули баннер с надписью «Один за всех и все за одного» и сделали командное фото, которое позднее было опубликовано на официальной странице клуба в Instagram.
«Инициатива провести акцию исходила от всех игроков команды. Если одному футболисту не комфортно в команде, то не комфортно всему коллективу. В связи с этим начинаются своеобразные проблемы. Мы намерены поддерживать так не только Глушакова, но и всех футболистов команды», — сказал Ханни.
Глушаков вместе с защитником команды Андреем Ещенко был отстранен от работы с основным составом бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой 18 сентября. Игроки поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. Затем они выступали за молодежную команду, а после отставки итальянского специалиста вернулись к тренировкам с основной командой. В понедельник объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» выступило с заявлением, в котором было сказано, что фанаты считают Глушакова «неприемлемым в качестве игрока и капитана команды».
Матч «Спартак» — «Рапид» состоится в Москве на стадионе «Открытие-Арена» в четверг и начнется в 18:50 мск. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице группы G с пятью очками в активе.