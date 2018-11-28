Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Оренбург0
Арсенал Т2
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
20:55
Атлетико
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Шальке-04
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
22Гол Смолова не помог «Локо» в матче с «Уралом»
15:02 (мск), источник: ТАСС

Ханни: Акция в поддержку Глушакова является общим решением футболистов «Спартака»

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Решение поддержать капитана «Спартака» Дениса Глушакова перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы против венского «Рапида» было принято командой единогласно. Об этом на пресс-конференции сообщил полузащитник красно-белых Софьян Ханни.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Во вторник прошла тренировка красно-белых в рамках подготовки к матчу с «Рапидом». По окончании занятия игроки надели футболки с восьмым номером на груди под которым играет Глушаков, растянули баннер с надписью «Один за всех и все за одного» и сделали командное фото, которое позднее было опубликовано на официальной странице клуба в Instagram.

«Инициатива провести акцию исходила от всех игроков команды. Если одному футболисту не комфортно в команде, то не комфортно всему коллективу. В связи с этим начинаются своеобразные проблемы. Мы намерены поддерживать так не только Глушакова, но и всех футболистов команды», — сказал Ханни.

Глушаков вместе с защитником команды Андреем Ещенко был отстранен от работы с основным составом бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой 18 сентября. Игроки поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. Затем они выступали за молодежную команду, а после отставки итальянского специалиста вернулись к тренировкам с основной командой. В понедельник объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» выступило с заявлением, в котором было сказано, что фанаты считают Глушакова «неприемлемым в качестве игрока и капитана команды».

Матч «Спартак» — «Рапид» состоится в Москве на стадионе «Открытие-Арена» в четверг и начнется в 18:50 мск. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице группы G с пятью очками в активе.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рапид В
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Мало опыта: почему ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов
Пихлер: Для Шипулина еще не все потеряно. Он суператлет
Доберутся ли Неймар и Мбаппе до плей-офф ЛЧ: анонс матчей дня
«Локомотив»: как не стать разочарованием года. Анонс ЛЧ
«Чувствуешь себя уродом». Российский форвард «Рейнджерс» — о НХЛ
Кононов попросил журналистов закончить обсуждение темы Глушакова
У Ибрагимовича нашелся двойник
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь