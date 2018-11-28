Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Оренбург0
Арсенал Т2
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
20:55
Атлетико
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Шальке-04
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
22Гол Смолова не помог «Локо» в матче с «Уралом»
15:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Будем играть на победу». Вице-капитан «Астаны» рассказал о настрое на матч с «Динамо» в Лиге Европы

Вице-капитан «Астаны» Дмитрий Шомко перед ответной игрой группового раунда Лиги Европы с киевским «Динамо» рассказал журналистам о подготовке и настрое на матч еврокубка, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

— Хорошо подготовились. У некоторых ребят было мло практики — они не играли за сборные. Я тоже не играл, но уже неделю занимаюсь в общей группе. Если предоставиться шанс, то сыграю на 100-процентов.

Мы играли в своем стиле, и от него отходим. В еврокубках бывает, что мы тщательнее разбираем соперника. А все остальное — едино, — поделился игрок.

— У Вас есть суеверия перед игрой?
— У меня лично нет. Нет такого, чтобы по иначе готовился к матчу.

— Нас завтра устраивает даже ничья. Будем играть на этот результат?
— Мы на ничью не будем играть. Завтра будет хорошая игра. Надеюсь, будет полная арена. При любой раскладе мы будем играть на победу.

Мы разобрали игру в Киеве. Допустили много ошибок. Могли и крупно выиграть, и проиграть.

Напомним, матч пятого раунда группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и киевским «Динамо» пройдет завтра, 29 ноября. Встреча на «Астана Арене» начнется в 21:50 по столичному времени.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Неубедительная работа промоутера? Почему Дычко может "погаснуть" в профи
Мало опыта: почему ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов
Пихлер: Для Шипулина еще не все потеряно. Он суператлет
Доберутся ли Неймар и Мбаппе до плей-офф ЛЧ: анонс матчей дня
«Локомотив»: как не стать разочарованием года. Анонс ЛЧ
«Чувствуешь себя уродом». Российский форвард «Рейнджерс» — о НХЛ
Кононов попросил журналистов закончить обсуждение темы Глушакова
У Ибрагимовича нашелся двойник
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь