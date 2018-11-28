«Будем играть на победу». Вице-капитан «Астаны» рассказал о настрое на матч с «Динамо» в Лиге Европы

— Хорошо подготовились. У некоторых ребят было мло практики — они не играли за сборные. Я тоже не играл, но уже неделю занимаюсь в общей группе. Если предоставиться шанс, то сыграю на 100-процентов.

Мы играли в своем стиле, и от него отходим. В еврокубках бывает, что мы тщательнее разбираем соперника. А все остальное — едино, — поделился игрок.

— У Вас есть суеверия перед игрой?

— У меня лично нет. Нет такого, чтобы по иначе готовился к матчу.

— Нас завтра устраивает даже ничья. Будем играть на этот результат?

— Мы на ничью не будем играть. Завтра будет хорошая игра. Надеюсь, будет полная арена. При любой раскладе мы будем играть на победу.

Мы разобрали игру в Киеве. Допустили много ошибок. Могли и крупно выиграть, и проиграть.