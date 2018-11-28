Алексей Бага: ЧБ заканчивается поздно? Но мы сейчас заканчиваем 2 декабря, а с ПАОКом в Греции играем 13-го. Еще 11 дней работать

Сергей Гуренко говорил о том, что сезон заканчивается очень поздно. Если примут решение о более раннем завершении чемпионата, не станет ли это проблемой для БАТЭ, регулярно участвующего в групповых раундах еврокубков?

Пока рассуждать об этом преждевременно. Но мы сейчас заканчиваем 2 декабря, а с ПАОКом в Греции играем 13-го. То есть еще 11 дней предстоит работать. Если чемпионат завершится раньше, то будет еще больше дней. Естественно, надо смотреть, думать. Есть вариант выезжать куда-то на сбор. В любом случае вопросов много. Скажем, в Минске едешь — нормально, а в Дудинке снег по колено уже две недели. Деревья повалило. Повторюсь: если примут какое-то решение, тогда и обсудим, — цитирует Багу пресс-служба БАТЭ.