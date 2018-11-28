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13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
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16:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Газзаев: Бекао забыл свою скорость в раздевалке

Бывший главный тренер ЦСКА — о поражении армейцев от «Виктории» (1:2) в Лиге чемпионов.

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— Конечно, все шокированы таким крайне неудовлетворительным результатом, — начал Газзаев. — Все болельщики, специалисты, да и сами игроки, видимо, думали, что легко пройдут «Викторию» и весной будут выступать в плей-офф Лиги Европы. Но, к сожалению, чехи показали очень качественный футбол.

— Но ведь начало встречи полностью осталось за ЦСКА.

— Да, в первые 15−20 минут армейцы действовали агрессивно, создавали моменты, забили гол. Но не более. Далее уже преимуществом владели гости. Они ведь еще и 11-метровый не реализовали… В итоге стоит признать, что «Виктория» победила закономерно.

— В чем главная причина поражения?

— Молодым игрокам пока не хватает мастерства, стабильности. Знаете, какую игру мне напомнил этот матч?

— Какую?

— Встречу с «Краснодаром"​ (1:2). Точь-в-точь! Тогда армейцы тоже открыли счет, но затем все растеряли, провели не очень понятные замены. В итоге уступили с таким же счетом. Считаю, таких перепадов не должно быть у команды, которая выступает в еврокубках!

— Но ведь молодости свойственно ошибаться.

— Да, я это прекрасно понимаю. Молодые ребята нестабильны. Но ведь никто не снимал с ЦСКА задачи попасть в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Так? Поэтому не стоит списывать поражение на возраст. Не надо все время искать одну и ту же причину. Раз ввязались в эту битву, надо сражаться до конца. Не хватает мастерства? Тогда компенсируйте это характером, бойцовскими качествами. Именно характер может нивелировать уровень индивидуального мастерства, тактические и технические огрехи! В таких матчах нельзя играть в полсилы. На вас же смотрит Европа. Это же выставочная игра. Футболисты должны это прекрасно понимать. Посмотрите, как «Лион» сражался с «Манчестер Сити» и добыл ничью! Хороший пример для подражания. Молодым игрокам ЦСКА уже выдали авансы. Но это только авансы! Им пора бы это осознать. Впереди очень много работы. И результат нужно показывать здесь и сейчас. Необходимо воспитывать в себе дух победителя.

— Кто вчера выпал из игры?

— Могу сказать в целом. Опыт «Виктории» взял верх над молодостью ЦСКА.

— Однако Влашич смотрелся весьма прилично.

— Да. Вот он ниже определенного уровня не опускается. А вот игра в обороне — это просто беда. Все как-то выпали. Такое ощущение, что Бекао забыл свою скорость в раздевалке. Вроде, всегда таким мобильным был, а тут… У Чернова одни фолы, грубые тактические ошибки. Единственное — Набабкин за счет своего опыта еще более-менее смотрелся нормально. А когда заменили Щенникова, чехи просто стали разрывать левый фланг ЦСКА.

— Фернандес тоже не убедил?

— Видимо, не до конца еще оправился от травмы. Большие претензии к средней линии, центральной зоне. Ребята сыграли слабо. А у Облякова ведь еще и такой шикарный момент был. Как не забил? Метр же! Непонятно… Все эти ошибки и привели к тому, что ЦСКА может вообще лишиться еврокубков весной.

— Шансы совсем призрачные?

— Будет очень сложно. Впереди выезд в Мадрид. Хотя в футболе ничего невозможного нет. Но если команда не попадет в Лигу Европы, это станет серьезным ударом по репутации.

— Чалов вчера открылся с новой стороны?

— Это была не лучшая его игра. Однако он показал себя отличным диспетчером. Какой пас он выдал Щенникову! Блеск. Просто выкатил — забивай! Федор играет в интересной манере. Где-то напоминает Левандовски. Да, не забил. Но Чалов — зависимый игрок. А когда за 90 минут всего два-три фланговых прострела, объективно, сложно отличиться.

— Стоит ли сетовать на потери опытнейших Дзагоева и Абеля Эрнандеса?

— Да, Дзагоева не хватало. Это опытный игрок, авторитет для молодых ребят. Но Алана подводит очень большой травматизм. Его надо основательно проверить, подлечить. Иначе он полигры отыграет — и в лазарете. Это никуда не годится! Тренеры не могут рассчитывать на него. Надеюсь, весной мы увидим прежнего Дзагоева.

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 1:0
Виктория Пл
27.11.2018, 20:55 Зрители: 52892 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Павел Врба
Голы
10′ Никола Влашич 8
6 Роман Прохазка (Я. Копиц, М. Петржела) 56′
2 Лукаш Хейда (П. Хрошовски) 81′
Нереализованные пенальти
6 Р. Прохазка 44′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Мариу Фернандес 2
Никола Влашич 8
Кристиян Бистрович 25
Арнор Сигурдссон 17
45′ Георгий Щенников 42
Дмитрий Ефремов 15
13′ 72′ Иван Обляков 98
Константин Кучаев 20
24′ 80′ Федор Чалов 9
Тимур Жамалетдинов 75
16 Алеш Грушка
14 Радим Ржезник
2 Лукаш Хейда
4 Роман Хубник (к) 36′
19 Ян Коваржик
25 Алеш Чермак
6 Роман Прохазка
17 Патрик Хрошовски 60′
8 Давид Лимберски 45′
10 Ян Копиц 90+2′
11 Милан Петржела 70′
24 Милан Гавел
18 Томаш Хоры 80′
37 Якуб Ржезничек
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 7
4 Угловые 9
14 Фолы 15
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Боковой судья Марио Дикс (Нидерланды)
Боковой судья Хессел Стегстра (Нидерланды)
За воротами Кевин Блом (Нидерланды)
За воротами Йохем Камфайс (Нидерланды)
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