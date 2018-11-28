Валерий Газзаев: Бекао забыл свою скорость в раздевалке

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

— Конечно, все шокированы таким крайне неудовлетворительным результатом, — начал Газзаев. — Все болельщики, специалисты, да и сами игроки, видимо, думали, что легко пройдут «Викторию» и весной будут выступать в плей-офф Лиги Европы. Но, к сожалению, чехи показали очень качественный футбол.

— Но ведь начало встречи полностью осталось за ЦСКА.

— Да, в первые 15−20 минут армейцы действовали агрессивно, создавали моменты, забили гол. Но не более. Далее уже преимуществом владели гости. Они ведь еще и 11-метровый не реализовали… В итоге стоит признать, что «Виктория» победила закономерно.

— В чем главная причина поражения?

— Молодым игрокам пока не хватает мастерства, стабильности. Знаете, какую игру мне напомнил этот матч?

— Какую?

— Встречу с «Краснодаром"​ (1:2). Точь-в-точь! Тогда армейцы тоже открыли счет, но затем все растеряли, провели не очень понятные замены. В итоге уступили с таким же счетом. Считаю, таких перепадов не должно быть у команды, которая выступает в еврокубках!

— Но ведь молодости свойственно ошибаться.

— Да, я это прекрасно понимаю. Молодые ребята нестабильны. Но ведь никто не снимал с ЦСКА задачи попасть в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Так? Поэтому не стоит списывать поражение на возраст. Не надо все время искать одну и ту же причину. Раз ввязались в эту битву, надо сражаться до конца. Не хватает мастерства? Тогда компенсируйте это характером, бойцовскими качествами. Именно характер может нивелировать уровень индивидуального мастерства, тактические и технические огрехи! В таких матчах нельзя играть в полсилы. На вас же смотрит Европа. Это же выставочная игра. Футболисты должны это прекрасно понимать. Посмотрите, как «Лион» сражался с «Манчестер Сити» и добыл ничью! Хороший пример для подражания. Молодым игрокам ЦСКА уже выдали авансы. Но это только авансы! Им пора бы это осознать. Впереди очень много работы. И результат нужно показывать здесь и сейчас. Необходимо воспитывать в себе дух победителя.

— Кто вчера выпал из игры?

— Могу сказать в целом. Опыт «Виктории» взял верх над молодостью ЦСКА.

— Однако Влашич смотрелся весьма прилично.

— Да. Вот он ниже определенного уровня не опускается. А вот игра в обороне — это просто беда. Все как-то выпали. Такое ощущение, что Бекао забыл свою скорость в раздевалке. Вроде, всегда таким мобильным был, а тут… У Чернова одни фолы, грубые тактические ошибки. Единственное — Набабкин за счет своего опыта еще более-менее смотрелся нормально. А когда заменили Щенникова, чехи просто стали разрывать левый фланг ЦСКА.

— Фернандес тоже не убедил?

— Видимо, не до конца еще оправился от травмы. Большие претензии к средней линии, центральной зоне. Ребята сыграли слабо. А у Облякова ведь еще и такой шикарный момент был. Как не забил? Метр же! Непонятно… Все эти ошибки и привели к тому, что ЦСКА может вообще лишиться еврокубков весной.

— Шансы совсем призрачные?

— Будет очень сложно. Впереди выезд в Мадрид. Хотя в футболе ничего невозможного нет. Но если команда не попадет в Лигу Европы, это станет серьезным ударом по репутации.

— Чалов вчера открылся с новой стороны?

— Это была не лучшая его игра. Однако он показал себя отличным диспетчером. Какой пас он выдал Щенникову! Блеск. Просто выкатил — забивай! Федор играет в интересной манере. Где-то напоминает Левандовски. Да, не забил. Но Чалов — зависимый игрок. А когда за 90 минут всего два-три фланговых прострела, объективно, сложно отличиться.

— Стоит ли сетовать на потери опытнейших Дзагоева и Абеля Эрнандеса?