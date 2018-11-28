Валерий Газзаев: Бекао забыл свою скорость в раздевалке
Бывший главный тренер ЦСКА — о поражении армейцев от «Виктории» (1:2) в Лиге чемпионов.
Бывший главный тренер ЦСКА — о поражении армейцев от «Виктории» (1:2) в Лиге чемпионов.
— Конечно, все шокированы таким крайне неудовлетворительным результатом, — начал Газзаев. — Все болельщики, специалисты, да и сами игроки, видимо, думали, что легко пройдут «Викторию» и весной будут выступать в
— Но ведь начало встречи полностью осталось за ЦСКА.
— Да, в первые 15−20 минут армейцы действовали агрессивно, создавали моменты, забили гол. Но не более. Далее уже преимуществом владели гости. Они ведь еще и 11-метровый не реализовали… В итоге стоит признать, что «Виктория» победила закономерно.
— В чем главная причина поражения?
— Молодым игрокам пока не хватает мастерства, стабильности. Знаете, какую игру мне напомнил этот матч?
— Какую?
— Встречу с «Краснодаром" (1:2).
— Но ведь молодости свойственно ошибаться.
— Да, я это прекрасно понимаю. Молодые ребята нестабильны. Но ведь никто не снимал с ЦСКА задачи попасть в
— Кто вчера выпал из игры?
— Могу сказать в целом. Опыт «Виктории» взял верх над молодостью ЦСКА.
— Однако Влашич смотрелся весьма прилично.
— Да. Вот он ниже определенного уровня не опускается. А вот игра в обороне — это просто беда. Все
— Фернандес тоже не убедил?
— Видимо, не до конца еще оправился от травмы. Большие претензии к средней линии, центральной зоне. Ребята сыграли слабо. А у Облякова ведь еще и такой шикарный момент был. Как не забил? Метр же! Непонятно… Все эти ошибки и привели к тому, что ЦСКА может вообще лишиться еврокубков весной.
— Шансы совсем призрачные?
— Будет очень сложно. Впереди выезд в Мадрид. Хотя в футболе ничего невозможного нет. Но если команда не попадет в Лигу Европы, это станет серьезным ударом по репутации.
— Чалов вчера открылся с новой стороны?
— Это была не лучшая его игра. Однако он показал себя отличным диспетчером. Какой пас он выдал Щенникову! Блеск. Просто выкатил — забивай! Федор играет в интересной манере.
— Стоит ли сетовать на потери опытнейших Дзагоева и Абеля Эрнандеса?
— Да, Дзагоева не хватало. Это опытный игрок, авторитет для молодых ребят. Но Алана подводит очень большой травматизм. Его надо основательно проверить, подлечить. Иначе он полигры отыграет — и в лазарете. Это никуда не годится! Тренеры не могут рассчитывать на него. Надеюсь, весной мы увидим прежнего Дзагоева.
|ЦСКА
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1:2
Первый тайм: 1:0
|Виктория Пл
|Виктор Гончаренко
|Павел Врба
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|15
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Данни Маккели (Нидерланды)
|Боковой судья
|Марио Дикс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Хессел Стегстра (Нидерланды)
|За воротами
|Кевин Блом (Нидерланды)
|За воротами
|Йохем Камфайс (Нидерланды)