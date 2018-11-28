Олег Кононов: С темой Глушакова надо заканчивать

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Александр Рогулев из Тушина.

Фундамент «Спартака» — это единство

— Вы не имели отношение к первому матчу с «Рапидом», но наверняка его смотрели. Какие выводы можно сделать по этой игре?

— В первую очередь, нам надо обратить внимание на самих себя, на свой футбол. Конечно, мы изучаем соперника, знаем сильные и слабые стороны. Команда достаточно серьезная, «Рапид» будет играть и отдаваться на поле полностью. Мы это осознаем и готовимся со своей стороны очень серьезно, чтобы показать результат.

— Команде мешает играть конфликт между Глушаковым и болельщиками? Именно поэтому проходят все акции?

— Все, что делает команда и клуб — это одно целое. Чтобы мы играли и показывали результат, нужен фундамент. Фундамент — это единение. Единство — это самое главное, что есть в команде, только тогда будет победа.

— У вас завтра не будет Зобнина и Фернанду. Можно ли сказать, что это тот самый матч, где Глушаков должен доказывать свою важность для команды?

— Начнем с того, что свою важность для команды должен доказывать каждый футболист в каждом матче. Независимо от того, капитан он или нет. Что касается темы Дениса, то с ней, думаю, надо заканчивать. Все остальное — на футбольном поле.

— Можете сказать что-то о составе? После «Крыльев» вы говорили, что доверились «старикам». С «Рапидом» может быть что-то подобное?

— Что касается стартового состава, то у нас есть еще сегодняшняя тренировка, по итогам которой мы будем выбирать состав из 18 игроков на завтрашний матч. Игра очень важна для нас. Наша задача выбрать тех, кто принесет нам результат. Мы делаем акцент на завтрашнем матче, а то, что будет после него, будем смотреть и анализировать. В каком состоянии игроки, кто будет готов играть против «Локомотива». Акцент на игре с «Рапидом». Что касается состава, то я не сторонник больших ротаций.

Матч с «Крыльями» — уже история

— Австрийские команды играют в немецком стиле. «Спартак» готов противостоять такому футболу?

— Сходство команд из Германии и Австрии достаточно большое. В том плане, что команда организованная, подбор игроков с акцентом на дисциплину. Футболисты «Рапида» могут играть командно и готовы физически на все 90 минут, а может даже и больше. Потому темп игры высокий, как и в немецкой бундеслиге. Что касается нашего противостояния, то мы подходим к игре в хорошем психологическом состоянии, на фоне победы. Настроение у нас отличное. Сегодня у нас тренировка, отработаем тактические варианты игры. Матч завтра покажет, в каком мы состоянии, и как готовы тактически. Лига Европы — другой турнир, он более эмоциональный, чем чемпионат. Игроки подходят с долей радости и праздника, но и, конечно же, ответственности.

— Кого-то в «Рапиде» можно выделить?

— Мы изучаем каждого из игроков соперника, у нас есть определенное видение, кто из игроков соперника делает результат. Один из них — капитан команды Шваб, которые играет в центральной зоне. Все остальное изложим нашим футболистам. Но самое главное — наша игра, и то, как мы будем от нее отталкиваться. «Рапид» по сравнению с матчем в Австрии немного видоизменился, там тоже новый тренер. Схема используется одна, но построение игры разное.

— Все ли готовы играть завтра?

— Все, кроме Фернанду, у которого дисквалификация.

— Что скажете о Ханни? Вы довольны им?

— Он качественно проводит все тренировки. Мне нравится, как он работает, мне нравится его понимание своей позиции и требований, которые я ставлю перед ним. Надеюсь на его прогресс, мастерство и, конечно, итоговый результат.

— Впервые за долгое время Мельгарехо выпустили на правом фланге. Как вам его игра?

— Что касается Мельгарехо, то он хорошо провел время, отведенное ему. Сейчас он конкурирует с теми футболистами, с которыми играет на одной позиции. В первую очередь, рассматриваю его как игрока атакующего. То есть игрока, который может сыграть и справа, и слева в атаке, а также — центрального нападающего. И Софьян, и Мельгарехо отыграли с «Крыльями» матч, который уже стал историей. Завтра нам предстоит очень важная встреча с «Рапидом». Ребята должны доказать, что намного сильнее, чем в предыдущей игре.

Ханни: «Теперь мне свободнее на поле»

— Чья была идея организовать акцию в поддержку Глушакова? Что хотели сказать? — спросили Ханни.

— Инициатива исходила непосредственно от всех игроков команды. Команда понимает: если одному игроку некомфортно, то некомфортно всему коллективу. А если коллективу некомфортно, то начинаются проблемы. Мы решили провести подобную акцию и намерены так поддерживать не только Глушакова, но и всех футболистов команды.

— Что скажете о «Рапиде»?

— За матчем в Австрии я наблюдал с трибуны. Атакующая линия «Рапида» хороша. Завтра нужно будет играть концентрированно, собранно. Персонально я не стал бы кого-то выделять. Стараюсь не думать о сопернике, а фокусируюсь на тактике, которой будет придерживаться «Спартак».

— Как вам в роли свободного художника на поле? Судя по игре с «Крыльями», вам нравится то, какие изменения сделал новый тренер?