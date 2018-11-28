«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в Юношеской лиге УЕФА
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский «Локомотив» уступил турецкому футбольному клубу «Галатасарай» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский «Локомотив» уступил турецкому футбольному клубу «Галатасарай» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Встреча пятого тура группы D, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Галатасарая». Гол на 4-й компенсированной минуте второго тайма забил Халиль Кая.
«Локомотив» с семью очками занимает третье место в группе. В заключительном туре московский клуб 11 декабря сыграет в гостях с немецким «Шальке».