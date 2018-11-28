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17:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в Юношеской лиге УЕФА

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский «Локомотив» уступил турецкому футбольному клубу «Галатасарай» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

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Встреча пятого тура группы D, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Галатасарая». Гол на 4-й компенсированной минуте второго тайма забил Халиль Кая.

«Локомотив» с семью очками занимает третье место в группе. В заключительном туре московский клуб 11 декабря сыграет в гостях с немецким «Шальке».

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