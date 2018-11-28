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18:10 (мск), источник: Vesti.kz

«На арене будет жарче»: тренер «Динамо» прокомментировал холода в Астане на матче Лиги Европы

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич перед ответным матчем в Лиге Европы с «Астаной» рассказал журналистам о температурном ситуации в столице Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: dynamo.kiev.ua

— При минусовой температуре тяжелее приспособиться. При 15 градусах играть комфортно. Ветра нет, поле ровное. Тепловой режим который тут и на улице? Думаю, на арене будет жарче. Градус игры будет достаточно высокий, — рассказал тренер. — У нас нет опыта в игре на искусственном газоне. Чем быстрее мы приспособимся, тем будет лучше.

— Соперник без игровой практики. Это наше преимущество?

— «Астана» не первый год в еврокубках. Они знают, как готовиться. Я не считаю, что это преимущество.

— Какой футбол вы ждете завтра — открытый или закрытый?

— Давайте не будем смотреть на «Яблонец» и «Ренн». Мы строим свою игру. Я не знаю ни одну команда, которая выходит на поле не за победой.

— Кто наиболее опасен в составе соперника?

— Опытная группа атаки. Футболисты дополняют друг друга. Есть и высокие, и техничные. В современном футболе опасность исходит от любого игрока. У нас молодая команда.

По потенциалу — у них он большой. Нам нужно время. Есть качели. Прежняя команда была более опытная. И она была более сыгранная.

— 2:2 — счет логичный?

— Я думаю, для вас ничья в Киеве, это успех. Для нас — потеря двух очков. Футбол — игра не логичная.

Напомним, матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и киевским «Динамо» пройдет завтра, 29 ноября. Встреча на «Астана Арене» начнется в 21:50 по столичному времени.

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