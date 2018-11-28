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18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» рассказал о ситуации с травмированными игроками.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 29.11.2018, 20:55
Зенит
-Копенгаген-

«Ситуация с травмированными кардинально не поменялась. Точно не сыграет Олег Шатов, занимающийся по индивидуальной программе. Под вопросом участие Игоря Смольникова и Эмануэля Мамманы. Они только-только начинают тренироваться. Жирков ни одной полноценной тренировки не провёл. Его появления в завтрашнем матче ждать не следует.

Может быть, до конца года Жирков вернётся на поле. Мы надеемся на это и верим. Но он очень много пропустил, травма очень серьёзная. Пока сложно сказать, насколько полноценно он готов будет включиться в работу, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Матч «Зенит» — «Копенгаген» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» завтра, 29 ноября.

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