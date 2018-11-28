Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»

«Ситуация с травмированными кардинально не поменялась. Точно не сыграет Олег Шатов, занимающийся по индивидуальной программе. Под вопросом участие Игоря Смольникова и Эмануэля Мамманы. Они только-только начинают тренироваться. Жирков ни одной полноценной тренировки не провёл. Его появления в завтрашнем матче ждать не следует.

Может быть, до конца года Жирков вернётся на поле. Мы надеемся на это и верим. Но он очень много пропустил, травма очень серьёзная. Пока сложно сказать, насколько полноценно он готов будет включиться в работу, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.