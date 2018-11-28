Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
20:55
Атлетико
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Шальке-04
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург2
Арсенал Т4
Все события
Фоторепортажи
23Аленичев показал силу в Химках
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
18:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Ворсклы»: Матч Лиги Европы с «Арсеналом» может не состояться

Президент «Ворсклы» Роман Черняк допустил, что матч Лиги Европы против лондонского «Арсенала» может не состояться.

Наверх

— Матч может не состояться? Такое вполне возможно, — сказал Черняк в интервью азербайджанскому сайту sport7.az. — Они (УЕФА) приняли решение о переносе, не посоветовавшись ни с кем. В настоящее время существует неопределенность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее УЕФА сообщил о переносе матча из Полтавы в Киев. Игра должна начаться в 20.55 по московскому времени. При этом в официальном Фейсбуке «Ворсклы» сообщается, что вопрос о месте проведения матча остается открытым.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ворскла
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
Знарок: Не буду обманывать людей, чтобы получить деньги
«Арсенал» забил четыре мяча «Оренбургу» в матче Кубка России
Журналист AS: Болельщики «Севильи» уже недовольны Промесом
«Чувствуешь себя уродом». Российский форвард «Рейнджерс» — о НХЛ
Кононов: С темой Глушакова надо заканчивать
Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь