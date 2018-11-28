Президент «Ворсклы»: Матч Лиги Европы с «Арсеналом» может не состояться
Президент «Ворсклы» Роман Черняк допустил, что матч Лиги Европы против лондонского «Арсенала» может не состояться.
Президент «Ворсклы» Роман Черняк допустил, что матч Лиги Европы против лондонского «Арсенала» может не состояться.
— Матч может не состояться? Такое вполне возможно, — сказал Черняк в интервью азербайджанскому сайту sport7.az. — Они (УЕФА) приняли решение о переносе, не посоветовавшись ни с кем. В настоящее время существует неопределенность.
Напомним, ранее УЕФА сообщил о переносе матча из Полтавы в Киев. Игра должна начаться в 20.55 по московскому времени. При этом в официальном Фейсбуке «Ворсклы» сообщается, что вопрос о месте проведения матча остается открытым.